Joe Bidens erste öffentliche Ansprache nach Wahlrücktritt

Vor wenigen Tagen verkündete der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten seinen Rücktritt von der anstehenden Wahl. Wie unter anderem OK! berichtete, äußerte sich Joe Biden (81) am gestrigen Mittwoch zum ersten Mal in einer persönlichen Ansprache an die Nation. "Ich verehre dieses Amt, aber ich liebe mein Land mehr", erklärte der Politiker und fügte hinzu: "Ich habe beschlossen, dass der beste Weg nach vorne darin besteht, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben. Das ist der beste Weg, unsere Nation zu vereinen."

In den vergangenen Wochen wurde der Demokrat von verschiedensten Seiten aufgefordert, seine Kandidatur niederzulegen. Dem öffentlichen Druck hat er nun nachgegeben, dennoch ist sich der 81-Jährige seiner Leistung in der vergangenen Amtsperiode bewusst: "Ich glaube, dass meine Bilanz als Präsident, meine Führungsrolle in der Welt und meine Vision für Amerikas Zukunft eine zweite Amtszeit verdient haben." Nun appelliere er an die Amerikaner, weise zu entscheiden, ob es mit der Politik vorwärts oder rückwärts gehen solle. Seine aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris (59) habe von nun an seine volle Unterstützung als neue Kandidatin für die demokratische Partei.

Via X publizierte Joe am vergangenen Sonntag die schwere Entscheidung, die er bezüglich seiner Kandidatur getroffen hatte. "Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen", begann er seine Erklärung und führte fort: "Und obwohl ich die Absicht hatte, mich zur Wiederwahl zu stellen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete." Die restlichen Monate seiner Amtszeit wolle er sich ausschließlich auf die Erfüllung seiner Pflichten als Präsident der Vereinigten Staaten konzentrieren.

Joe Biden und Kamala Harris im Weißen Haus, Juli 2021

Joe Biden, 46. US-Präsident

