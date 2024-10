Hotelgast schildert Liam Paynes beunruhigende letzte Momente

Am Mittwoch ereignete sich im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires ein tragisches Ereignis, als der ehemalige One Direction-Star Liam Payne (✝31) von einem Balkon im dritten Stock stürzte und verstarb. Rebecca, eine Hotelbesucherin, berichtete gegenüber Daily Mail, dass sie und ihre Freunde Liam am Aufzug getroffen hätten und sie das Gefühl gehabt habe, dass er "verzweifelt" gewesen sei und unbedingt erkannt werden wollte. "Als der Aufzug kam, sagte er plötzlich und ohne Aufforderung zu uns: 'Ja, ich bin Liam.' Er zog es wirklich in die Länge und sagte dann: 'Alles klar, kommt schon, ihr alle, steigt mit mir in den Aufzug. Ich liebe es zu kuscheln.'" Während sie beschlossen habe, auf einen anderen Aufzug zu warten, seien einige ihrer Freunde mit ihm eingestiegen. Dort soll er laut ihren Freunden so getan haben, als würde er eine Frau würgen, die er ihrem Eindruck zufolge gekannt habe: "Nur leicht, aber die anderen fanden es wirklich beunruhigend."

Nur wenige Minuten später sei der Musiker ihr dann in der Lobby mit seinem Laptop in der Hand erneut über den Weg gelaufen. Dabei sei das Gerät so eingestellt gewesen, dass es jedes Mal, wenn er den Cursor bewegte, ansagte, worauf sich der Mauszeiger befand. "Dann öffnete er seine Mails und sah eine, die ihn offenbar verärgerte. Plötzlich nahm er den Computer, schrie: 'Scheiß drauf' und begann, ihn auf den Boden zu schlagen", erinnerte sich Rebecca. Sie habe ihn daraufhin angesprochen und gefragt, ob er Hilfe benötige, worauf er lediglich mit "Ich war mal in einer Boyband. Deshalb bin ich so zugedröhnt", geantwortet habe. Ein Begleiter des Musikers sei anschließend zu ihr gekommen und habe sich für sein Verhalten entschuldigt und erklärt, dass er "manchmal einfach so high ist". Als er die Lobby kurze Zeit später erneut betrat, habe er sich nicht mehr auf den Beinen halten können: "Er kam wieder herein, stolperte und fiel flach auf den Boden. Das Personal kam, um ihm zu helfen und ihn zurück in den Aufzug zu bringen." Kurz darauf sei er vom Balkon gestürzt.

Der plötzliche Tod des 31-Jährigen führte zu einer Welle der Anteilnahme auf der ganzen Welt. Auch seine ehemaligen Bandmitglieder brachten ihre Trauer bereits zum Ausdruck. "Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere", schrieb Zayn Malik (31) kurz nach Bekanntwerden auf Instagram. Auch Louis Tomlinson (32) meldete sich zu Wort: "Ich bin am Boden zerstört, dass ich dies schreibe, aber gestern habe ich einen Bruder verloren. Liam war jemand, zu dem ich jeden Tag aufschaute, eine so positive, lustige und freundliche Seele."

Victor Aubry / Sipa / ActionPress Liam Payne im März 2024

Getty Images Louis Tomlinson und Liam Payne, 2015