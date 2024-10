Jakub Jarecki tritt beim Fame Fighting gegen Kevin Njie an

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Am 09. November ist es wieder so weit: Zahlreiche Stars und Sternchen werden beim Boxevent Fame Fighting gegeneinander antreten. Die Teilnehmer sind bereits bekannt, nun wird auch nach und nach angekündigt, welche Promis gegeneinander antreten werden. Jetzt wurde auf Instagram ein weiteres Duell bekanntgegeben: Jakub Merlan-Jarecki (29) und Kevin Njie (28) werden in den Ring steigen!

"Jakub Merlan-Jarecki kämpft am 09.11. gegen Kevin Njie in Bonn. Beide sind ungeschlagen, beide haben schon bei Fame Fighting gekämpft und gewonnen. Jetzt wollen sie es wissen", heißt es in dem Post des Veranstalters. Weiter lautet die Ankündigung: "Wer behält seine 0 und wer fährt die erste Niederlage ein? Wir sind so hyped auf diesen Kampf."

Jakub hatte bereits sowohl beim ersten Fame Fighting Event als auch bei Fame Fighting Challenger gekämpft und gewonnen. Wie er zuletzt gegenüber Bild ausplauderte, fühlt er sich nach den beiden Siegen unterfordert. "Vielleicht kommt ja mal einer, der mir gewachsen ist", tönte er und ergänzte: "Der Nachteil für meinen neuen Gegner ist, dass ich nie aufgehört habe zu boxen. Das heißt, ich habe mich seit Mai noch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Es wird einiges auf ihn zukommen."

Kevin Njie im November 2023

Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

