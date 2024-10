Knossi im Paradies: Ein Tag beim "Terminator" in L. A.

Dem Entertainer Knossi (38), mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla, ist eine ganz besondere Ehre zuteilgeworden: Wie Bild berichtet, erhielt er eine persönliche Einladung von Arnold Schwarzenegger (77) zu dessen exklusivem Oktoberfest in Los Angeles. Zu dem Event lud "der Terminator" Freunde und Bekannte ein, um mit seiner Stiftung "After-School All-Stars" Spenden für benachteiligte Kinder zu sammeln. Nach der Veranstaltung zeigte sich Knossi überwältigt von der Gastfreundschaft der Familie Schwarzenegger und dem puren Luxus, den Arnolds Anwesen bietet.

In einem YouTube-Video staunt Knossi: "Wo bin ich hier? Ich habe so etwas noch nie gesehen." Seinen Fans beschreibt er den riesigen Garten mit Wasserfällen auf dem Anwesen der Schwarzenegger, erzählt von dem exquisiten Catering des Oscar-Chefkochs und den luxuriösen Lounges zum Zigarrenrauchen. Selbst die Gästeliste hätte den 38-Jährigen beinahe aus den Socken gehauen: Er lernte Stars wie Danny DeVito (79) und Ralf Möller (65) kennen. Für deutsches Flair sorgte die Live-Musik des Duos "The BossHoss". Knossi berichtet weiter, dass Arnold großen Wert auf Privatsphäre gelegt habe. "Schön, dass du da bist, Knossi", soll er den Entertainer bei einer Zigarre begrüßt und dann zugefügt haben: "Hier wird nichts gepostet."

Auf dem Charity-Oktoberfest von Arnold, der in der Steiermark geboren ist und somit österreichische Wurzeln hat, konnten seine Gäste exklusive Gegenstände und Erlebnisse im Rahmen einer Auktion ersteigern. Arnold unterstützt mit seiner Stiftung "After-School All-Stars" 118.000 Kinder und organisiert seit Jahrzehnten Wohltätigkeitsveranstaltungen. Im Rahmen des einzigartigen Flairs der Schwarzeneggerschen Party öffneten Stars und Sternchen ihre Brieftaschen für den guten Zweck – Knossi selbst spendete beeindruckende 25.000 Euro.

