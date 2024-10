Liam Paynes Musiklabel ließ ihn kurz vor seinem Tod fallen

Liam Payne, der ehemalige One Direction-Sänger, ist überraschend am Mittwochabend im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires gestorben. Berichten zufolge fiel der 31-Jährige von einem Balkon im dritten Stock. Wie Daily Mail nun berichtet, wurde der Sänger nur wenige Tage vor dem tragischen Sturz von seinem Musiklabel Capitol Records, einem Tochterunternehmen von Universal Music, fallengelassen. Diese Nachricht traf Liam (✝31) hart, da seine Solokarriere wohl schon seit einiger Zeit ins Stocken geraten war.

Hinter den Kulissen gab es seit Längerem Anzeichen dafür, dass Liams Karriere in Schwierigkeiten steckte. Sein lang erwartetes zweites Soloalbum wurde auf Eis gelegt, wie Insider gegenüber dem Newsportal behaupteten. Zudem habe sich seine PR-Agentur nur einen Monat vor seinem Tod zurückgezogen, sodass er seither ohne jegliche Vertretung in der Öffentlichkeit dastand. Als Solokünstler hatte Liam nach dem Ende von One Direction im Jahr 2015 unter Capitol Records debütiert. Die immensen Vorschüsse, die er durch das Label erhielt, konnte er nicht zurückzahlen, was seine persönliche und professionelle Situation zunehmend belastete.

Die Nachricht von Liams tragischem Unfall verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sorgte weltweit für Trauer und Entsetzen. Besonders emotional war die Reaktion seiner ehemaligen One-Direction-Kollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31). Auf dem Instagram-Account der Band veröffentlichten sie ein gemeinsames Statement, das nicht nur die Trauer, sondern auch die tiefe Verbundenheit zu ihrem Freund ausdrückte. "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. [...] Die Erinnerungen, die wir mit ihm teilten, werden wir für immer in Ehren halten. [...] Wir lieben dich, Liam", hieß es darin.

Getty Images Liam Payne, Januar 2023

Getty Images One Direction im Dezember 2014