Women of the Year Award: So umwerfend sahen die Promis aus!

Die Promis haben mal wieder ihr Gespür für Mode bewiesen! Am Donnerstagabend fand in London die Verleihung der heiß begehrten Harper's Bazaar Women of the Year Awards statt. Zu diesem Anlass ließen es sich die Stars und Sternchen nicht nehmen, sich in Schale zu werfen und ihre coolsten Looks zu präsentieren. Promiflash zeigt euch ein paar der schönsten Outfits des Abends!

Lashana Lynch (34) begeisterte auf dem roten Teppich in einem knallig pinken Look. Die Schauspielerin trug ein hautenges Rollkragenshirt, zu dem sie einen opulenten Rock mit hohem Beinschlitz kombinierte. Aber auch Ellie Bamber konnte sich in ihrem Outfit sehen lassen: Die Seriendarstellerin entschied sich für einen sexy Look, bestehend aus einem schwarzen Body und einem halbtransparenten Tüllrock. Die Britin setzte bei ihrem Rock ebenfalls auf viel Beinfreiheit und zog damit alle Blicke auf sich.

Lara Stone (38) entschied sich dagegen für einen lässig-eleganten Look: Das Model trug ein schwarz-weiß gestreiftes asymmetrisches Oberteil und dazu eine schwarze Culotte. Poppy Delevingne (36) stellte sich dem Blitzlichtgewitter in einem bodenlangen schwarzen Kleid. Applikationen aus glitzerndem Strass an ihrer Taille sorgten dabei für das gewisse Etwas. Die Sängerin Pixie Lott (31) setzte auf einen Zweiteiler in zartem Puderrosa und Satinoptik.

