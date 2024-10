"Schmerzhafte Zeit": Cheryl Cole trauert um Ex Liam Payne

Cheryl Cole (41) kann diesen Verlust kaum verkraften! Am Mittwoch verstarb Sänger Liam Payne (✝31) überraschend nach einem Sturz von einem Balkon in Argentinien. Nachdem sich Freunde, Familie und Wegbegleiter schon geäußert haben, lässt nun auch die Mutter seines Sohnes Bear in ihr Seelenleben nach diesem tragischen Vorfall blicken. Ihr Instagram-Statement beginnt sie dabei mit einer emotionalen Bitte: "Während ich versuche, mit diesem erschütternden Ereignis umzugehen und meine eigene Trauer in dieser unbeschreiblich schmerzhaften Zeit zu verarbeiten, möchte ich alle freundlich daran erinnern, dass wir einen Menschen verloren haben."

Zu einem Foto von Liam und seinem Sohn schreibt sie weiter: "Liam war nicht nur ein Popstar und eine Berühmtheit, er war ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater für unseren siebenjährigen Sohn. Ein Sohn, der sich nun der harten Realität stellen muss, seinen Vater nie wiederzusehen." Für Cheryl sei es jetzt vor allem wichtig, dass ihr Sohn geschützt werde und er nicht zu viele Details erfahren solle. "Bevor ihr Kommentare hinterlasst oder Videos macht, fragt euch, ob ihr wollt, dass euer eigenes Kind oder eure Familie sie liest", fordert sie alle auf und fügt abschließend hinzu: "Bitte gebt Liam das bisschen Würde, das ihm nach seinem Tod geblieben ist, damit er endlich in Frieden ruhen kann."

Cheryl und Liam waren zwei Jahre ein Paar. Im Jahr 2017 begrüßten die beiden ihren ersten gemeinsamen Sohn, Bear Grey. Nur ein Jahr nach der Geburt trennten sich die zwei und teilten sich seitdem das Sorgerecht. "Ich könnte mir niemand Besseren wünschen. Die Beziehung, die wir jetzt als Freunde zueinander haben, ist nur noch mehr gewachsen", verriet der ehemalige One Direction-Star 2022 über seine Ex in Logan Pauls (29) Podcast "Impaulsive".

Instagram / cherylofficia Popstar Liam Payne und sein Sohn Bear

Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016

