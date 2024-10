"X Factor" widmet verstorbenem Liam Payne emotionalen Post

Die Musikbranche ist in tiefer Trauer über den plötzlichen Tod von Liam Payne (✝31). Auch der offizielle X-Account von "X-Factor" – der Castingshow, in der die Boyband One Direction 2010 gegründet wurde – teilt einen emotionalen Beitrag. "Wir sind untröstlich über den Tod von Liam Payne. Er war ungemein talentiert und als Teil von One Direction wird Liam der Musikindustrie und den Fans auf der ganzen Welt ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen", heißt es in dem Post. Die Gedanken der Show-Verantwortlichen sei "bei seinen Freunden, seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben."

Die genauen Umstände des tragischen Vorfalls sind bisher noch nicht geklärt. Die Fans des "Teardrops"-Interpreten machten sich jedoch schon seit Monaten Gedanken um ihn. Er galt schon immer als das Sorgenkind der Boyband – neben einem bekannten Suchtproblem hatte er auch immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. In den vergangenen Tagen sorgte er jedoch vor allem mit wirren Beiträgen auf Snapchat für Aufmerksamkeit. "Ich hoffe, Liam hat Menschen um sich, die sich gut um ihn kümmern" war nur eines von vielen besorgten Kommentaren aus seiner Community.

Es ist erst wenige Stunden her, dass der Sänger in Argentinien auf entsetzliche Weise ums Leben kam: Der Popstar stürzte in einem Hotel in Buenos Aires von dem Balkon im dritten Stock. Dabei zog sich Liam schwere Verletzungen zu – eine Wiederbelegung durch die Rettungskräfte war nicht mehr möglich. Neben seiner Freundin Kate Cassidy, seiner Familie und Millionen trauernden Fans hinterlässt der Brite auch einen siebenjährigen Sohn, der aus seiner Beziehung mit Cheryl Cole (41) stammt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Januar 2023