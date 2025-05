Dokumente enthüllen: Liam Payne hinterließ kein Testament

Liam Payne (✝31), ehemaliges Mitglied der Boyband One Direction, ist im vergangenen Oktober nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben gekommen. Aus neuen Gerichtsdokumenten, die The Sun vorliegen, geht hervor, dass der Sänger kein Testament hinterlassen hat. Dennoch muss geklärt werden, was mit seinem Vermögen von umgerechnet rund 28,5 Millionen Euro geschieht, das nach britischem Recht verwaltet wird. Die Verantwortung liegt dabei unter anderem bei seiner Ex-Partnerin Cheryl Tweedy (41), mit der der Sänger einen gemeinsamen Sohn namens Bear hat. Als weiterer Nachlassverwalter wurde ein renommierter Musikjurist benannt. Liams damalige Freundin Kate Cassidy, mit der er zuletzt zusammenlebte, bekommt nach den geltenden Regeln jedoch nichts aus dem Nachlass, da beide nicht verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft waren.

Neben den formellen Details zum Erbe werfen neu veröffentlichte Interviewausschnitte aus dem Jahr 2021 ein Licht auf Liams Umgang mit seinem Reichtum. Im The Diary of a CEO-Podcast sprach Liam offen über Schuldgefühle beim Geldausgeben für sich selbst und seinen Drang, die Familie abzusichern. "Geld ist Fürsorge und die Möglichkeit, sich bei bestimmten Dingen zu entspannen... Das Leben wird dir manchmal in die Eier treten und du wirst etwas brauchen, um den Menschen um dich herum zu helfen", sinnierte er. Liams eigene Ausgaben sollen selten dem Luxus gegolten haben, vielmehr stand seine Familie für ihn immer an erster Stelle. Gerade die Beziehung zu seinem Sohn Bear, den er mit Cheryl im Jahr 2017 bekam, war für den Musiker ein zentrales Thema.

Die Nachricht von Liams Tod erschütterte nicht nur zahlreiche Fans und Kollegen, sondern auch seine Liebsten. Besonders tragisch: Die Familie des Verstorbenen erfuhr von dessen Tod durch Social Media. "Innerhalb von 30 Minuten war die Nachricht dann auf allen großen Newsportalen, noch bevor irgendjemand aus der Familie informiert werden konnte", erinnerte sich Liams Cousin Ross Harris in einem Instagram-Beitrag und ergänzte unter anderem: "Es ist ein Albtraum für unsere Familie und die, die ihm am nächsten standen."

Instagram / cherylofficial Liam Payne und sein neugeborener Sohn Bear im Jahr 2018

Getty Images Liam Payne, Sänger