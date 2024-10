Schwangere Lisa Mantler widmet Ehemann Jonas süßen Post

Lisa Mantler (22) zeigt sich verliebter denn je! Auf Instagram veröffentlicht sie einen Post, in dem sie sich für ihr Glück bei ihrem Mann Jonas bedankt. Das schwarz-weiße Bild zeigt das Paar aneinander gelehnt auf einer Couch sitzend, während Lisa ihren süßen Babybauch hält. Jonas schaut sie dabei ganz verträumt an. Die Influencerin scheint überglücklich mit ihrem Partner zu sein und betitelte den Beitrag mit: "Meine größten Erfolge im Leben? Auf jeden Fall meinen besten Freund zu heiraten und mit ihm eine Familie zu gründen. Ich bin so dankbar."

Die 22-Jährige verrät außerdem, worum es ihr im Leben geht. "Es geht darum, sich gegenseitig zu lieben, Zeit mit seinen Lieben zu verbringen...Familie...Freunde...Liebe und Freundlichkeit zu verbreiten...", führt sie in ihrem Post aus. Die Fans der Social-Media-Persönlichkeit unterstützen sie auf ihrem neuen Weg in den Kommentaren. Ein Follower schreibt: "Ich freue mich sehr für dich! Ich folge dir schon seit 2015."

Bevor sich der TikTok-Star des Duos – Lisa und Lena (22) – auf Pärchen- und Familienvideos konzentrierte, war es ein wenig stiller um sie geworden. Doch Lisa und Jonas scheinen nun in ihrer Rolle als werdende Eltern voll aufzugehen. Auf Social Media veröffentlichen die beiden Videos, in denen sie ihre Wohnung für das gemeinsame Baby einrichten. Das Paar heiratete im März 2023 und die Influencerin bestätigte ihre Schwangerschaft im Juni dieses Jahres mit den Worten: "Dreiköpfige Familie wird geladen!"

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Jonas und Lisa Mantler im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler, Webstars

Anzeige Anzeige