So sexy präsentiert Kim Gloss ihren wachsenden Babybauch

Kim Gloss (32) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Nun gewährt die einstige DSDS-Kandidatin ihren Fans einen privaten Einblick in ihre Schwangerschaft – und zwar in Form einer Aufnahme ihres wachsenden Babybauches! In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sich die Influencerin vor einem Spiegel: In einem figurbetonten Jumpsuit setzt Kim dabei ihre Körpermitte gekonnt in Szene. "Bin ich froh, dass ich es nicht mehr verstecken muss und endlich enge Kleidung tragen kann", schreibt sie dazu.

Die frohe Botschaft über ihre erneute Schwangerschaft verkündete die 32-Jährige erst am Dienstag voller Stolz auf Social Media. "Neues Kapitel", schrieb Kim mit einem weißen Herz-Emoji zu einer Diashow, in der nacheinander gemeinsame Erinnerungsfotos mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin und ihren Töchtern gezeigt werden. Der kurze Clip endet mit einem Polaroid-Schnappschuss, auf dem Kim erstmals ihren wachsenden Bauch zur Schau stellt.

Für Kim ist es bereits der dritte Nachwuchs. Insgesamt ist die Familie dann zu sechst. Sowohl sie als auch ihr Mann brachten aus früheren Beziehungen jeweils ein Kind mit in die Ehe: Alexander ist bereits Vater eines Sohns, während Kim noch eine Tochter mit Rocco Stark (38), dem Sohn von Uwe Ochsenknecht (68), hat. 2022 wurden sie und Alexander dann Eltern einer ersten gemeinsamen Tochter.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Oktober 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alexander im Jahr 2021

