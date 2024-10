Überraschung für die Fans: Elton John performt mit Dua Lipa

Am Donnerstag gab es eine Überraschung der Extraklasse für Dua Lipas (29) Konzertbesucher in der Royal Albert Hall. Die Sängerin lud einen ganz besonderen Gast ein, der urplötzlich auf der Bühne stand – und zwar Elton John (77). Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, gab dieser gemeinsam mit ihr sein musikalisches Talent zum Besten: Die Musiker performten ihr Duett "Cold Heart" für die tobende Menge.

Über dieses Schmankerl waren die zahlreichen Gäste total aus dem Häuschen: Sie jubelten und klatschten Beifall. Elton und Dua Lipa genossen diesen besonderen Moment in vollen Zügen: Händchenhaltend winkten sie dem Publikum zu und strahlten über beide Ohren. Elton wählte für seinen Auftritt einen weinroten Anzug mit rotem Hemd und rundete den Look mit einer goldenen Kette mit Kreuzanhänger ab. Seine Gesangspartnerin trug währenddessen ein schwarzes Outfit mit pompöser, buschige Halskrause, viel Tüll und langem Rock.

Eltons Performance ist eine Seltenheit, denn der Oscarpreisträger beendete mit seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour seine Musikkarriere – zumindest was zukünftige Tourneen anbelangt. Er wolle sich in Zukunft mehr auf seine Familie und seine Gesundheit konzentrieren. Hin und wieder lässt sich der 77-Jährige aber dennoch auf der Bühne blicken, um seine Fans mit seinen musikalischen Künsten erfreuen. Anfang des Monats trat er beispielsweise beim New York Film Festival auf und sang seinen Klassiker "Tiny Dancer", während er sich am Klavier begleitete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige