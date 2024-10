Von diesem Film wünscht sich Prinz William eine Fortsetzung

Prinz William (42) hat bei einer Veranstaltung vor Kurzem eine überraschende Bitte geäußert: Er wünscht sich einen weiteren Film der "Jason Bourne"-Reihe mit Matt Damon (54) in der Hauptrolle. Während eines Events traf der britische Royal auf den Regisseur Paul Greengrass und bat ihn um einen neuen Teil der Action-Reihe. Wie filmstarts.de berichtet, wandte sich William mit den Worten "Noch ein Bourne, bitte?" an den Filmemacher und zeigte damit seine Begeisterung für die spannende Agentenreihe.

Regisseur Paul hat bereits mehrere Filme der "Jason Bourne"-Serie inszeniert. Allerdings reagierte der 69-Jährige ablehnend auf die Anfrage des Prinzen. Er lachte und schüttelte den Kopf. Dem Magazin The Independent erklärte er dazu später: "Nicht für mich, sie brauchen jemand Jüngeren, ich habe meinen Teil getan." Trotz Pauls Absage gibt es aber Hoffnung für die Fans: Universal arbeitet an einem sechsten Teil der Reihe unter der Regie von Edward Berger, bekannt für den Filmerfolg "Im Westen nichts Neues". Auch Matt äußerte sich bereits positiv zu einer Rückkehr als Jason Bourne. In der "Late Show" sagte er: "Es gibt einen großartigen Regisseur namens Edward Berger. 'Im Westen nichts Neues' ist ein fantastischer Film, und er ist wunderbar, und er sagte, er hätte eine Idee für Bourne. Ich würde sehr gerne mit ihm arbeiten."

William ist bekannt dafür, ein großer Filmfan zu sein. Bereits in der Vergangenheit war der Royal bei diversen Filmpremieren zu Gast. Er nutzt solche Events gerne, um mit Akteuren aus Film und Fernsehen ins Gespräch zu kommen. Die Begegnung mit Paul zeigt einmal mehr, wie ungezwungen der zukünftige König mit Persönlichkeiten aus der Filmwelt umgeht und dabei auch persönliche Interessen teilt.

Getty Images Regisseur Paul Greengrass bei der "Jason Bourne"-Premiere, London 2016

Getty Images Prinz William bei den BAFTA Awards 2024

