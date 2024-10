"And Just Like That"-Stars stehlen beim Dreh allen die Show

Das Sex and the City-Universum ist bekannt für seinen auffälligen Look und seine Glitzerwelt. Gleiches gilt auch für den ersten Ableger And Just Like That. Aktuell wird in New York City die dritte Staffel gedreht – am Mittwoch lagen alle Blicke auf den Stars Sarah Jessica Parker (59) und Kristin Davis (59), wie Bilder der Daily Mail zeigen. Optisch waren die beiden Darstellerinnen vergleichsweise zurückhaltend unterwegs, strahlten aber dennoch. Sarah trug ein knöchellanges grünes Kleid und darüber einen roséfarbenen Mantel. Dazu gab es leuchtend blaue Stilettos und eine bunt gemusterte Tasche. Kristin wagte zwar weniger Farbe, präsentierte dafür aber ein verspieltes Muster. Sie spazierte in einem engen geblümten Bleistiftrock und einem schwarzen Oberteil, das mit einer großen Rüsche am Ärmel aufgepeppt war, lachend durch das Set.

Sarah und Kristin schlüpfen in "And Just Like That" in ihre altbekannten Rollen als Carrie Bradshaw und Charlotte York. Auch Cynthia Nixon (58) ist als Miranda Hobbs wieder mit dabei. Einzig Kim Cattrall (68), die Samantha Jones spielte, fehlt zur Vervollständigung des ikonischen Quartetts. Sicher zur großen Enttäuschung der treuen Fans gibt es bisher auch kein Anzeichen dafür, dass die Schauspielerin in naher Zukunft in die Serie einsteigen wird. Zwar wird gelegentlich über ein Comeback spekuliert, aber im Juli bereitete Kim den Gerüchten ein Ende. Als ein Nutzer auf X behauptete, die gebürtige Britin sei in Staffel drei wieder dabei, kommentierte sie den Post kurzerhand selbst und schrieb: "Oh, das ist nett, aber werde ich nicht."

Im Staffelfinale der vergangenen Season "And Just Like That" durften sich die Fans aber über einen kurzen Gastauftritt von Kim freuen. Das Publikum schien an dem kleinen Wiedersehen Gefallen zu finden, aber es gab auch scharfe Kritik. Vor allem in der bekannten australischen Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" wurde das Staffelfinale gewaltig zerrissen. Moderator Kyle Sandilands (53) wütete: "Was für ein Stück Scheiße. Was ist das für ein Quatsch. Das war das schlechteste Schauspiel, das ich je gesehen habe." Ganz verwunderlich ist diese Reaktion nicht, denn immerhin hatte zuvor auch schon Hauptdarstellerin Cynthia befürchtet, dass die Erwartungen der Zuschauer bei Samanthas Comeback zu groß sein könnten, sodass sie letztlich enttäuscht würden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Nixon im April 2023

Anzeige Anzeige