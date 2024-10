Aufreißer? Max Kruse schickte früher Nacktvideos herum

Max Kruse (36) ist ein echter Frauenheld! In der aktuellen Promi Big Brother-Folge plaudert der Fußballspieler aus dem Nähkästchen. Im Gespräch mit den anderen Bewohnern berichtet er von einer unangenehmen Geschichte aus seinem Leben. Vor einigen Jahren verschickte er an eine Online-Affäre Nacktvideos von sich. Offenbar ein großer Fehler, denn: "Nachdem wir uns getroffen hatten und das nicht so weiterging, wie sie sich das vorgestellt hat, hat sie das dann einfach der 'Bild'-Zeitung geschickt." Obwohl die Bilder im Nachhinein gelöscht wurden, trägt er bis heute den Spitznamen "Pimmel-Kruse".

Doch die Geschichte wird noch skurriler. Max gesteht, dass er anfangs noch nicht einmal wusste, wer die besagte Lady ist. "Ich habe das Video ja nicht heute verschickt und morgen ist es rausgekommen, da waren schon sechs Monate dazwischen. Da hatte ich einen Blackout im Kopf", erklärt der Sportler zur Belustigung der anderen Promis. Offenbar hat er das Video also noch weiteren Frauen geschickt. Irgendwann machte es bei dem 36-Jährigen dann doch noch Klick. Nach einem Tipp der Presse sei es ihm dann "wie Schuppen von den Augen gefallen."

Das ist nicht die erste Sex-Geschichte, die Max im Promi-Container auspackt. Der Fußballstar erzählte bereits mehrfach von seiner Datingvergangenheit, in der er nicht nur viele Frauen datete, sondern diese auch schnell abservierte. Offenbar ging es ihm eine Zeit lang nur um das Eine. "Die besten waren immer die [Frauen], die gesagt haben: 'Ich habe so eine Sechs-Date-Regel.' Fand ich komisch. [...] Aber okay, dann habe ich halt so lange gewartet und dann 'Ciao!'", berichtete er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Anzeige Anzeige

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige