Australien-Reise startet: König Charles und Camilla vereint

König Charles (75) und Königin Camilla (77) haben ihre offizielle Reise nach Australien begonnen. Kurz vor dem Start ihrer sechstägigen Tour durch Canberra und Sydney zeigten sich die beiden Royals begeistert über die bevorstehenden Begegnungen. "Wir freuen uns sehr darauf, in dieses wunderschöne Land zurückzukehren, um die außergewöhnlich reichen Kulturen und Gemeinschaften zu feiern, die es so besonders machen. Bis bald!", schrieben sie auf ihrem offiziellen X-Account.

Ihre Social-Media-Nachricht an die Australier wurde von Archivaufnahmen früherer königlicher Besuche begleitet – darunter auch der erste Besuch der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) im Jahr 1954. Die Reise markiert für Charles einen besonderen Meilenstein, da er den Kontinent erstmals besucht, seit er nach dem Tod seiner Mutter den Thron bestiegen hat. Zuvor war Charles ohne seine Frau von Großbritannien nach Singapur geflogen – später kam sie dazu. Von dort aus reisten sie gemeinsam mit einem Privatflugzeug weiter nach Australien.

Charles und Camilla sind seit 2005 verheiratet und teilen die Leidenschaft für Reisen und das Kennenlernen verschiedener Kulturen. Für beide ist es nicht der erste Besuch in Australien, doch diesmal ist er besonders, da es ihre erste Reise als König und Königin dorthin ist. Sie genießen es, gemeinsam neue Orte zu entdecken und alte Bekannte wiederzutreffen. In persönlichen Gesprächen zeigen sie stets großes Interesse am Leben der Menschen vor Ort und schätzen die Gelegenheit, tiefer in die Kultur einzutauchen.

Getty Images König Charles im September 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles im September 2024

