Brooke Mueller wird von ihrem Ex-Drogendealer erpresst

Brooke Mueller (47) hat sich an die Polizei des Los Angeles County gewandt und behauptet, Opfer einer Erpressung zu sein. Laut TMZ gibt die 46-jährige Schauspielerin und Ex-Frau von Charlie Sheen (59) an, dass ihr ehemaliger Drogendealer versuche, sie mit angeblich existierenden Videos zu erpressen. Diese Aufnahmen sollen Brooke beim Kauf von Drogen und in anderen kompromittierenden Situationen zeigen. Der Dealer drohe damit, das Material an die Medien weiterzugeben oder öffentlich zu machen, um ihren Ruf zu schädigen, falls sie nicht auf seine Forderungen eingehe.

Berichten zufolge hätte Brooke bereits versucht, den Erpresser mit Geschenken und Geldzahlungen zum Schweigen zu bringen, die sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro belaufen sollen. Eine ihr nahestehende Quelle bestreitet jedoch, dass sie ihm jemals Geld gegeben hätte. Nachdem die Situation über mehrere Monate hinweg andauerte und die Drohungen nicht aufgehört hatten, entschloss sich Brooke schließlich, die Behörden einzuschalten und sich Hilfe zu holen. Die Polizei ermittelt, aber bisher wurden keine Festnahmen vorgenommen, sodass die Untersuchungen andauern.

Dieses Ereignis kommt zu einer ohnehin schon schwierigen Zeit für Brooke, die in den letzten Monaten mit dem Tod von Matthew Perry (✝54) in Verbindung gebracht wurde. Sie befand sich im selben Rehabilitationszentrum in Los Angeles wie der verstorbene "Friends"-Star. Dort hielt sich auch Jasveen Sangha auf, die später als "Die Ketamin-Königin" bekannt und im Zusammenhang mit Matthews Tod verhaftet sowie angeklagt wurde. Brooke soll zudem eine enge Freundschaft mit Erik Fleming gepflegt haben, einem der Männer, die in dem Fall einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen sind. Trotz dieser Verbindungen hätte Brooke laut Berichten mit den Behörden kooperiert und wurde weder verhaftet noch wegen eines Verbrechens belangt. In ihrem Privatleben ist Brooke vor allem als Mutter ihrer Zwillingssöhne bekannt, die aus ihrer Ehe mit Charlie Sheen stammen.

Getty Images Brooke Mueller beim Butterfly Ball in Los Angeles

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler