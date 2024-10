Bruce Springsteen schrieb großen Hit in nur zwei Minuten

Bruce Springsteen (75) hat in einem neuen Interview enthüllt, dass er seinen Hit "I'm on Fire" innerhalb von nur zwei Minuten geschrieben hat. Im Gespräch mit dem Rolling Stone-Magazin gab der 75-jährige Musiker überraschende Einblicke in seinen kreativen Prozess. "Das war buchstäblich ein Song, den ich in zwei Minuten geschrieben habe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht", erklärte Bruce dem Sänger Zach Bryan und fügte hinzu: "Ich dachte nicht, dass er jemals auf einem Album landen würde." Der Song "I'm on Fire" wurde 1985 auf Bruce' Erfolgsalbum "Born in the U.S.A." veröffentlicht und zählt bis heute zu den größten Hits des Singer-Songwriters.

Im Verlauf des Rolling Stone-Interviews erzählte Bruce, wie minimalistisch die Aufnahme des Songs "I'm on Fire" damals gewesen sei. "Im Studio spiele ich diese Johnny Cash (✝71) Tennessee Three Gitarre. Dann gibt es den Synthesizer, und Max [Weinberg] spielt einen Bassfuss. Ich glaube, das ist alles, was auf dieser Aufnahme ist", erklärte er. Trotz der Einfachheit wurde der Song zu einem internationalen Hit: "I'm on Fire" erreichte Platz sechs in den Billboard Hot 100 und führte die Charts in Ländern wie Belgien, Irland und den Niederlanden an. Außerdem wurde Bruce dafür mit dem MTV Video Music Award für das beste männliche Video ausgezeichnet.

Bruce, liebevoll "The Boss" genannt, hält sich seit mehr als fünf Jahrzehnten im Musikbusiness. Mit seinen 21 Studioalben gilt er als der kommerziell erfolgreichste Rockmusiker überhaupt, der regelmäßig Arenen und Stadien zum Kochen bringt. Für sein musikalisches Schaffen wurde er bereits mit einem Oscar, einem Tony sowie 20 (!) Grammys und diversen anderen Preisen ausgezeichnet. Im aktuellen Rolling Stone-Interview erzählte Bruce auch, dass seine Musik im Laufe der Zeit mehrere stilistische Veränderungen durchlaufen habe. Außerdem teilten er und Musiker Zach Einblicke in ihr gemeinsames Songwriting – im Juli 2023 hatten die beiden das Duett "Sandpaper" herausgebracht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Zach Bryan in Nashville, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

Anzeige Anzeige