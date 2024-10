Bruce Springsteen spielt im Juni 2025 Shows in Deutschland

Nachdem er wegen der globalen Pandemie und diversen Krankheiten sechs Jahre lang pausieren musste, ist er zurück: Bruce Springsteen (75) kommt 2025 für drei Konzerte nach Deutschland. Zu der zuvor verschobenen Europatournee sind jetzt weitere acht neue Shows hinzugekommen. Im Juni wird der Musiker gemeinsam mit seiner E Street Band in Berlin, Frankfurt und Gelsenkirchen auftreten. Der Vorverkauf für die Shows startet am 9. Oktober um 10 Uhr bei Ticketmaster, sodass Fans sich rechtzeitig ihre Plätze sichern können.

Bei seiner erweiterten Europatournee wird der Megastar unter anderem zu Gast in England, der Tschechischen Republik, Frankreich, Spanien und Italien sein. In Deutschland rockt Bruce am 11. Juni 2025 das Olympiastadion in Berlin, am 18. Juni steht er im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf der Bühne und am 27. Juni besucht er die Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Dass der 75-Jährige noch lange nicht ans Aufhören denkt, machte er erst im August bei einem Konzert in Philadelphia deutlich. Von der Bühne aus rief er in die Menge: "Wir sind seit 50 verdammten Jahren dabei und wir geben nicht auf!" Weiter erklärte Bruce: "Wir machen keinen Abschiedstour-Bullshit! Abschied wovon? Tausend Leute, die deinen Namen schreien? Verschwinde. Ich gehe nirgendwohin!"

Für alle, die nicht bis kommendes Jahr warten möchten, gibt es noch eine gute Nachricht: Ab dem 25. Oktober ist die Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band" auf Disney+ verfügbar. Diese bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und zeigt Bruce und seine Band bei ihren Live-Auftritten aus nächster Nähe. Der Musiker, auch bekannt als "The Boss", blickt darin auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Getty Images Bruce Springsteen in der Super-Bowl-Halbzeitshow 2009

ANDER GILLENEA / Freier Fotograf (Getty) Bruce Springsteen, Rocksänger

