Diesen Star wollen die Promi-BB-Zuschauer gewinnen sehen

Die diesjährige Promi Big Brother-Staffel nähert sich dem Ende: Schon am Montag wird der Sieger der beliebten Realityshow gekürt. Von anfangs 14 Kandidaten haben jetzt nur noch acht Promis die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Doch wen wollt ihr auf dem Thron sehen? Das Ergebnis einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 19. Oktober, 17:15 Uhr] ist eindeutig: Die Zuschauer gönnen Leyla Lahouar (28) den Sieg. Von 1.733 Usern wollen ganze 700 Fans (40,4 Prozent) die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin auf dem Siegertreppchen sehen.

Den zweiten Platz der beliebtesten Bewohner belegt Leylas Freund Mike Heiter (32). Knapp 20 Prozent, also 370 Promiflash-Leser, wollen, dass der Realitystar den Container als Gewinner verlässt. Auch Max Kruse (36) kommt bei den Zuschauern gut an. 269 Nutzer (15,6 Prozent) würden sich über den Sieg des Fußballers freuen. Weniger beliebt scheint Sarah Wagner (28) zu sein. Mit lediglich 22 Stimmen ist die Wildcard-Gewinnerin das Schlusslicht. Auch Matthias Höhn (28) kann sich nicht über viele Supporter freuen: Nur 2,2 Prozent der Nutzer wünschen dem Berlin - Tag & Nacht-Star den Sieg.

In der vergangenen Promi-BB-Folge wurden die Stars verschont, denn keiner von ihnen wurde von den Zuschauern rausgewählt. Grund hierfür war der überraschende Auszug von Elena Miras (32). Aus gesundheitlichen Gründen musste die Ex-Freundin von Mike den Container verfrüht verlassen. Sarah und Mimi Fiedler (49) mussten jedoch trotzdem zittern. Sie bekamen am wenigsten Stimmen und stehen deshalb auf der Abschussliste. In der heutigen Folge wird sich entscheiden, wer von ihnen den großen Bruder verlassen muss.

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

