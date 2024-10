Nach Notarzteinsatz: Elena Miras wurde aus Klinik entlassen

Diese Nachricht dürfte viele Fans von Elena Miras (32) schockiert haben: Am Freitag wurde bekannt, dass die Reality-TV-Bekanntheit aus gesundheitlichen Gründen Promi Big Brother abbrechen muss. Doch offenbar geht es der Mutter einer Tochter wieder besser. Via Instagram meldet sich die 32-Jährige nun zu Wort und gibt etwas Entwarnung. "Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin aber bald wieder fit. Die Gesundheit geht vor! Viel Liebe an euch", schreibt sie zu einem Bild von sich in ihrer Insta-Story.

Doch was genau ist vorgefallen? Wie der Sender auf seinem Instagram-Kanal verkündete, wurde die TV-Bekanntheit im Sprechzimmer von einem Notarzt versorgt. Zu diesem Zeitpunkt sei es ihr den Umständen entsprechend gut gegangen. Jedoch blieb das nicht ohne Konsequenzen. "Die Fürsorgepflicht von Big Brother lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann. Für Elena ist 'Promi Big Brother' damit zu Ende", hieß es in dem Statement.

Ist der Ex von Mike Heiter (32) etwa alles zu viel geworden? Bereits in der ersten Woche war die Reality-TV-Queen angeschlagen, später kamen immer mehr emotionale Ausbrüche dazu. Nach Cecilia Asoros (28) Exit schien es beinahe so, als hätte die Influencerin einen Nervenzusammenbruch. Fans machten sich jedenfalls große Sorgen. "Zwischen 'traurig sein' und 'Nervenzusammenbruch' liegt schon ein himmelweiter Unterschied", schrieb unter anderem ein Fan auf X.

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

Sat. 1 Elena Miras bei "Promi Big Brother" 2024

