Geheime Reise: Was plant Influencerin Gabbriette Bechtel?

Gabbriette Bechtel, die Verlobte des Musikers Matty Healy (35), hat nun einen Überraschungsbesuch in Australien gemacht. Die 26-Jährige wurde am Donnerstag in einem angesagten japanischen Restaurant namens Ito in Sydney gesichtet, wo sie köstliche Gerichte wie Shio-Kombu-Brot mit Knoblauch-Seetangbutter und Sashimi genoss. Seit September 2023, nach Mattys Trennung von Taylor Swift (34) im Juni desselben Jahres, sind die beiden offiziell ein Paar und anscheinend sollen sie sogar schon verheiratet sein. Ihr Aufenthalt in Sydney hat viele Follower neugierig gemacht.

Gabbriette, die bereits mit MAC Australia an einem eigenen Lippenstift-Kit gearbeitet hat, hält sich bedeckt, warum sie derzeit in Sydney ist. Es wird spekuliert, dass sie aufgrund ihrer Popularität als Model und Influencerin möglicherweise mit einer hochkarätigen australischen Marke zusammenarbeitet. In der Vergangenheit wurde sie bereits von Marken wie Diesel, Bottega Veneta und Marc Jacobs gebucht. Ihre Ankunft in Australien könnte auf ein neues Projekt hinweisen, doch Gabbriette hat dazu bisher keine Details verraten. Dennoch scheint sie ihre Zeit in Down Under in vollen Zügen zu genießen.

Die gebürtige Kalifornierin hatte ursprünglich die Ambition, Balletttänzerin zu werden, bevor sie in der Modelwelt Fuß fasste. Ihr Weg in die Modebranche begann, als sie in einem Musikvideo von Blood Orange auftrat, und obwohl sie in der Anfangszeit oft unbezahlt arbeitete, gelang ihr der Durchbruch. Trotz ihrer Erfolge erinnerte sie sich in einem früheren Interview mit Vogue daran, dass sie während ihrer Schulzeit auf wenig Verständnis stieß: "Die Mehrheit der Schüler an meiner High School waren schöne, weiße, blonde Mädchen, und meine Schwester und ich waren hispanisch. Ich wurde mit einigen ziemlich schlimmen Dingen konfrontiert, aber ich habe gelernt, darüber zu lachen." Neben ihrer Modelkarriere teilt Gabbriette auch eine Leidenschaft für die Musikbühne mit Matty, da sie einst die Leadsängerin der Punkrock-Band Nasty Cherry war, die von der britischen Popsängerin Charli XCX (32) 2018 ins Leben gerufen wurde.

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel, Influencerin

