So schnell verliebte sich Matty Healy in seine Gabbriette!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt: Matty Healy (35), der Frontmann der Band The 1975, hat sich mit dem Model Gabbriette Bechtel verlobt! Damit legten die beiden einen regelrechten Raketenstart ins Leben als Paar hin, denn der Musiker und die Beauty daten sich wohl erst seit rund neun Monaten. Ein Insider macht jetzt allerdings gegenüber People deutlich, dass sich die beiden total schnell ineinander verliebt haben. "Sie sind zwar erst seit vergangenem Herbst zusammen, aber Matty hat sich schnell in sie verliebt", betont der Informant und fügt hinzu: "Sie hatten vom ersten Tag an eine ernste und intensive Beziehung."

Außerdem wollen sich Matty und Gabbriette wohl nicht von den Beziehungen anderer Personen oder der Gesellschaft reinreden lassen – stattdessen schaffen die beiden einfach ihre eigenen Regeln. Der Promi-Experte fasst zusammen: "Sie mögen es, die Dinge auf ihre Art und Weise zu machen." Und genau deshalb ist das Paar im Moment wohl auch überglücklich und freut sich auf seine gemeinsame Zukunft. "Sie sind begeistert, verlobt zu sein. Sie sind so ein cooles Paar", erklärt die anonyme Quelle.

Doch nicht nur Matty und Gabbriette sind total glücklich – auch die Familie des The-1975-Stars ist ganz aus dem Häuschen! Seine Mutter, die Schauspielerin und Moderatorin Denise Welch, schwärmte in der britischen Talkshow "Loose Women" von der Verlobung. "Wir könnten nicht glücklicher sein, sie ist alles, was ich mir von einer Schwiegertochter wünschen würde", betonte Denise total begeistert. Gabbriette sei in ihren Augen einfach nur "absolut umwerfend".

In der Vergangenheit war Matty mit der berühmten Popsängerin Taylor Swift (34) zusammen. Die Romanze der Musiker steht gerade wieder in den Schlagzeilen, weil Taylor diese in ihrem Album "The Tortured Poets Department" aufarbeitet. In ihrem vor zwei Monaten erschienenen elften Album verarbeitete sie einige turbulente Aspekte ihrer vergangenen Beziehungen, darunter auch ihre kurze Liaison mit dem The-1975-Frontmann. In den Liedern "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" und "Down Bad" dreht sich alles um die Beziehung der beiden Stars. Doch laut seiner Tante Debbie Dedes reagiert Matty gelassen auf die musikalischen Sticheleien und konzentriert sich voll und ganz auf seine neue Liebe. "Nichts überrascht ihn mehr. [...] Ich glaube nicht, dass es ein Schock für ihn war. Er ist sehr glücklich in seiner neuen Beziehung, also bin ich sicher, dass er sich darauf konzentrieren wird", stellte seine Verwandte im Interview mit Daily Mail klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / denise_welch Denise Welch und Matty Healy

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Matty Healy und Gabbriette Bechtel langfristig glücklich sein werden? Ja, absolut! Die beiden passen total gut zusammen. Na ja, ich habe Zweifel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de