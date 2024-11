Musiker Matty Healy und seine Verlobte turteln in Sydney

Der Musiker Matty Healy (35) und seine Verlobte, Influencerin und Model Gabbriette Bechtel, wurden kürzlich bei einem romantischen Date in Sydney gesichtet. Dabei liefen sie Hand in Hand durch den angesagten Stadtteil Surry Hills und konnten die Finger nicht voneinander lassen. Mit leidenschaftlichen Küssen und verliebten Blicken zeigten sie, wie glücklich sie miteinander sind. Gabbriette schlang liebevoll ihren Arm um Mattys Nacken, während sie sich mitten auf der belebten Straße küssten. Passanten kamen nicht umhin, das verliebte Paar zu bemerken – woraufhin Daily Mail Fotos von dem Date veröffentlichte.

Gabbriette befindet sich derzeit für die Dreharbeiten des "I Know What You Did Last Summer"-Remakes in Australien. Matty nutzte die Gelegenheit, um Zeit mit seiner Verlobten zu verbringen und sie zu unterstützen. Bei dem Date war der "The 1975"-Frontmann eher lässig in einem schwarzen Hemd, einer locker sitzenden blauen Jeans und schwarzen Schuhen gekleidet. Gabbriette dagegen war etwas schicker in einem schwarzen Kleid und kniehohen Stiefeln unterwegs. Ihr blondes Haar trug sie zu einem glatten Pferdeschwanz zurückgebunden und sie komplettierte ihr Outfit mit einer großen schwarzen Handtasche. Nach ihrem romantischen Spaziergang führte Matty seine Partnerin zu einem Fahrzeug, bevor sie gemeinsam den Ort verließen.

Das Paar ist seit September letzten Jahres offiziell zusammen, nachdem Matty sich im Juni 2023 von Sängerin Taylor Swift (34) getrennt hatte. Nun gibt es Gerüchte, dass Matty und Gabbriette vielleicht bereits still und heimlich geheiratet haben. In der Talkshow "Loose Women" erzählte Denise Welch, Mattys Mutter, begeistert von einem Besuch bei ihm in Los Angeles – jedoch nicht um die Hochzeit, sondern um die Verlobung zu feiern. Besonders erwähnte sie die herzliche Beziehung zu Gabbriettes Eltern, Chayo und Gary. Gabbriette selbst hatte die Verlobung mit einem Instagram-Schnappschuss ihres beeindruckenden schwarzen Diamantrings bekannt gegeben.

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

Instagram / denise_welch Denise Welch und Matty Healy

