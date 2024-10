Gwyneth Paltrow knutscht mit Timothée Chalamet für Film

Ein unerwartetes Pärchen! Gwyneth Paltrow (52) und Timothée Chalamet (28) wurden bei einem Kuss am Filmset von "Marty Supreme" in New York entdeckt. Auf den Bildern sieht man, wie sich die Schauspieler in einer Straßenszene leidenschaftlich küssen, während Timothée die Iron Man-Darstellerin gegen eine Wand drückt. Der Film soll vom Leben des amerikanischen Tischtennisspielers Marty Reisman inspiriert sein und in den 50ern spielen, weshalb Gwyneth und der "Call Me by Your Name"-Star altmodische, aber elegante Kleidung trugen. Die "Goop"-Gründerin glänzte in einem bodenlangen roten Mantel und schwarzen Handschuhen, während Timothée einen grauen Anzug anhatte und mit einem dünnen Schnurrbart seinen Look vervollständigte.

Obwohl Gwyneth eigentlich keinen großen Wunsch hatte, wieder zu schauspielern, wurde sie angeblich von dem Angebot überzeugt, nachdem Apple (20), ihre Tochter mit Chris Martin (47), erfahren hatte, dass Timothée die Hauptrolle spielt. Dies bestätigte ein Insider gegenüber Daily Mail: "Gwyneth hat dank ihrer Tochter, die seit Jahren in den 'Dune'-Star verknallt ist, für die Rolle in 'Marty Supreme' unterschrieben."

Auf der Kinoleinwand sah man die 52-Jährige zuletzt im Marvel-Film Avengers: Endgame im Jahr 2019, in dem sie Pepper Potts, die Partnerin von Iron Man, spielte. Danach schraubte sie ihre Schauspielkarriere zurück, um sich auf ihre Wellness-Marke "Goop" zu konzentrieren. Schon im letzten Jahr kündigte sie in einer Podiumsdiskussion auf dem Red Sea International Film Festival eine mögliche Rückkehr auf die Leinwand an. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Wenn ich nicht damit beschäftigt bin, 'Goop' zu leiten, und wenn einer meiner besten Freunde sagt, bitte komm und mach das mit uns, könnte ich es in Betracht ziehen", erklärte Gwyneth, wie Daily Mail sie zitierte.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple in New York City

Getty Images Gwyneth Paltrow beim "Goop Lab"-Screening in LA im Januar 2020

