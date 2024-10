Katie Price: Gesichtserkennung versagt nach Facelifting

Katie Price (46) hat verraten, dass die Passkontrollautomaten an Flughäfen sie seit ihrer sechsten Gesichtsstraffung nicht mehr erkennen. Das ehemalige Model, auch bekannt unter ihrem früheren Künstlernamen Jordan, berichtete im Podcast "I’m ADHD! No You’re Not" von technischen Problemen bei der Gesichtserkennung. Diese traten unter anderem bei ihrer Rückkehr aus der Türkei auf, wo sich die Britin zuletzt für einen 12.000-Euro-Facelift unters Messer gelegt hatte.

Katie erklärte im Podcast, dass sie bei ihren Reisen nun häufig vom Personal manuell überprüft werden müsse. Diese Tatsache scheint in Anbetracht ihrer bemerkenswerten Transformation kaum überraschend: Zu den in den letzten zwei Jahrzehnten durchgeführten Schönheitsoperationen zählen Nasenkorrekturen, mehrere Facelifts, Zahnveneers, Lippenfüller und regelmäßige Botox-Behandlungen. Bereits mit 20 Jahren unterzog sich die heute 46-Jährige ihrer ersten Brustvergrößerung, gefolgt von zahlreichen weiteren Eingriffen zur Vergrößerung und Verkleinerung ihrer Oberweite.

Abseits der Schlagzeilen um ihre Schönheitsoperationen ist Katie vor allem liebende Mutter von fünf Kindern, die ihr die Welt bedeuten. Sie zeigt sich stets bemüht, Karriere und Familie miteinander zu vereinbaren, und ist stolz darauf, ihrem Nachwuchs ein positives Vorbild zu sein. Trotz der Kritik, die sie für ihre zahlreichen Eingriffe erhält, steht das ehemalige Playboy-Model zu ihren Entscheidungen. Im Interview mit Good Morning Britain beschrieb sie das Verhältnis zu ihrem Körper einst so: "Es ist wie bei einem Auto. Wenn man einen Kratzer oder eine Delle hat, lässt man es reparieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige