Wegen P.-Diddy-Skandal: Justin Bieber in "schwieriger Lage"

P. Diddy (54) sieht sich momentan mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert: Der Rapper sitzt in Untersuchungshaft, da ihm von zahlreichen Personen unter anderem Vergewaltigung und Erpressung vorgeworfen wird. Justin Bieber (30), der mit dem Beschuldigten vor Jahren sehr gut befreundet war, setzt diese Situation sehr unter Druck. Das wirke sich auf seinen mentalen Zustand aus. "Justin ist im Moment psychisch in einer schwierigen Lage", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly und erklärt weiter: "Ihn verbindet eine so lange Geschichte mit Diddy und die Vorwürfe gegen ihn waren schwer zu verarbeiten."

Dass es dem 30-Jährigen nicht gut gehen soll, sah man auch deutlich bei einem seiner vergangenen öffentlichen Auftritte. Ende September besuchte er mit seiner Ehefrau Hailey (27) ihr Lieblingsrestaurant in Los Angeles, um ihren Hochzeitstag zu feiern. Doch statt eines strahlenden Paares sahen die Fans einen sichtlich erschöpften Sänger. Hailey versuchte, ihn mit ihrer Anwesenheit zu stärken und schritt einige Meter voraus, während seine Sicherheitskräfte ihn umringten. Paparazzifotos des Abends, die Mirror vorliegen, verbreiteten sich rasch und zeigten einen besorgniserregend hageren Justin, der viele seiner Anhänger in Angst versetzte. "Er sieht nicht gesund aus", kommentierte ein User besorgt im Netz.

Doch egal, wie sehr Justin sich momentan belastet fühlt, es scheint, als habe er eine wichtige Stütze an seiner Seite: seine Liebste Hailey. Seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack Blues im August wirken er und seine Ehefrau vertrauter denn je. Ein Insider verriet dem Magazin People: "Sie scheinen sich noch mehr zu lieben, seit das Baby da ist." Während der Skandal um P. Diddy dem Kanadier zusetzt, steht seine Partnerin ihm bei und die Familie gibt ihm die Kraft, diese schwere Zeit zu überstehen.

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

