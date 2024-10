Promi-BB-Cecilia ist sicher: Diese Stars haben Siegeschancen

Cecilia Asoro (28) musste den Promi Big Brother-Container vergangenen Donnerstag verlassen. Im Interview mit Promiflash überlegt die Reality-Bekanntheit jetzt, bei welchen ehemaligen Mitbewohnern sie die größten Chancen auf den Gewinn sieht: Cecilia scheint vor allem Sarah Wagner (28) auf dem Siegertreppchen zu sehen. "Ich weiß, Sarah ist ein sehr ruhiger Mensch, aber die hat ihre Community [...]. Im Finale sehe ich auf jeden Fall Sarah, zu 100 Prozent", ist die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin sich sicher. Aber auch Mimi Fiedler (49) und Jochen Horst (63) könne sie sich im Finale vorstellen, genauso wie Leyla Lahouar (28).

Am liebsten würde Cecilia allerdings ihre Freundin Elena Miras (32) auf dem Thron sehen, doch richtig realistisch ist das für sie offenbar nicht: "Eigentlich gönne ich es natürlich Elena, aber so wie ich das gerade mitbekomme, wird es ein bisschen schwieriger", äußert sich die Influencerin gegenüber Promiflash. Und tatsächlich ist Elenas Sieg nun unwahrscheinlich, denn am Freitagmorgen wird bekannt, dass sie die Promi-WG unfreiwillig verlassen muss. Auf der Instagram-Seite von Promi Big Brother werden die Zuschauer aufgeklärt, dass Elena im Sprechzimmer von einem Notarzt behandelt wurde und letztlich vorsorglich nicht zu den anderen zurückkehren darf. Ihr gehe es aber gut. Warum sie behandelt wurde, ist noch nicht bekannt.

Vor allem in den vergangenen Tagen waren die Zuschauer nicht sonderlich zufrieden mit Elenas Verhalten bei Promi BB. Im Container hatte sie immer wieder emotionale Ausbrüche. Dafür kann die 32-Jährige sich aber auf den Support ihrer Freundin Cecilia verlassen. Gegenüber Promiflash sicherte diese Elena ihre Unterstützung zu: "Sobald sie raus ist, werde ich hinter ihr stehen." Sie habe ihrer Freundin versprochen, noch bevor sie ihr Handy zurückbekomme, bei ihr zu sein.

Joyn Sarah Wagner bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn Elena Miras und Cecilia Asoro bei "Promi Big Brother"

