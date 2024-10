"Komplett durch": Promi-BB-Fans geschockt von Elena Miras

Bei Promi Big Brother fliegen die Fetzen: Sinan Movez (19) wollte seine Mitbewohnerin Cecilia Asoro (28) wecken – diese Kleinigkeit löste eine Kettenreaktion aus und endete in einem riesigen Zoff. Besonders Elena Miras (32) verlor dabei völlig die Fassung. Die Zuschauer reagieren entsetzt auf das Verhalten der Reality-TV-Darstellerin. "Junge, ist Elena schizophren, dass sie sich hier irgendwas einbildet?", "Elena ist komplett durch" oder "Elena hat echt Probleme. Sie braucht kein TV. Sie braucht einen Therapeuten!", lauten nur drei der entsetzten Kommentare auf X.

Auch Mitbewohnerin Mimi Fiedler (49) bekommt den emotionalen Ausbruch der Reality-TV-Bekanntheit mit. "Ich wünsche ihr, dass sie Ruhe findet", betont die Schauspielerin. Nachdem sich Elena wieder beruhigt hat, appelliert sie an ihre Fans: "Liebe Zuschauer, ich hatte heute kurz meine fünf Minuten, aber bitte ruft an, weil, ich habe Bock, diese Reise hier zu beenden".

Promireporterin Bea Peters (42), die den Container als zweite Kandidatin verlassen musste, zeigte sich im Promiflash-Interview auch wenig begeistert von Elena. "Elena ist diese eine Löwin in der Savanne: Sie sitzt halt den ganzen Tag still da, macht nichts und wartet auf Beute. Und sobald man ihr ein Stückchen hinwirft, dann stürzt sie sich darauf und erschreckt es", ließ sie kein gutes Haar an der Mutter einer Tochter.

Anzeige Anzeige

Sat. 1 Elena Miras bei "Promi Big Brother" 2024

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige