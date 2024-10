So trainierte Alessandra Ambrosio für Victoria's-Secret-Show

Alessandra Ambrosio (43) lief am Dienstagabend nach einer langen Pause der Show wieder als Victoria's Secret-Engel über den Laufsteg. Auf Instagram gab das Model nun Einblicke in sein hartes Training vor dem Auftritt. In einem Video ist die Beauty zu sehen, die mit ihrem Fitnesscoach zahlreiche Bauchmuskelübungen, Sit-ups und Beinhebungen durchführt. Außerdem setzt sie auf Seilzug, freie Gewichte und auch auf Ausdauertraining auf dem Laufband. "Ich tanke meinen Geist und Körper. Vor dem Hauptevent kommt eine Menge Vorbereitung", kommentierte sie ihren Clip, in dem sie ihren durchtrainierten Body zur Geltung kommen lässt.

Aber nicht nur im Fitnessstudio gab Alessandra für die Victoria's-Secret-Show ihr Bestes: Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die gebürtige Brasilianerin während eines Work-outs am Strand. In einem taupefarbenen Sportoutfit mit Basecap und weißer Trainingsjacke joggte die 43-Jährige im Sand, während die Wellen neben ihr rauschten. Zudem gab es einige Sprints inmitten des Ausdauertrainings sowie ein paar Dehnübungen.

Alessandras Alltag besteht aber nicht nur aus Trainingseinheiten – sondern auch aus Quality-Time mit ihrer Tochter. Im August wurde Anja Ambrosio Mazur stolze 16 Jahre alt, was natürlich gebührend mit ihrer Mama gefeiert wurde. Auf Instagram widmete diese der Teenagerin einen liebevollen Beitrag mit einer Reihe an Schnappschüssen und besonders herzlichen Worten: "Und wie groß ist meine Liebe zu dir! Meine Puppe, Prinzessin, die schönste Blume der Welt! Du bist mein Engel. Süße 16."

MEGA Alessandra Ambrosio im Oktober 2024

Instagram / alessandraambrosio Anja Ambrosio Mazur und Alessandra Ambrosio im August 2024

