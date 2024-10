Hier trainiert Alessandra Ambrosio ihre Modelfigur am Strand

Es ist kein Geheimnis, dass Alessandra Ambrosio (43) einen trainierten Körper hat – immerhin ist sie ein weltweit bekanntes Supermodel. Aktuelle Fotos geben jetzt einen kleinen Einblick in ihre Fitnessroutine: Paparazzi erwischen sie während eines gemeinsamen Trainings mit einer Freundin am Strand, bei dem sie joggt, sprintet und sich dehnt. Dabei gibt sie nicht nur sportlich eine gute Figur ab, sondern sieht auch ziemlich stylisch aus: Die Brasilianerin trägt taupefarbene Shorts, eine dazu passende Cap, eine weiße Sweatshirtjacke sowie beigefarbene Sneaker.

Die Victoria's Secret-Ikone ist stolz auf ihren Körper – und zeigt ihn auch gerne. Ihre tolle Figur präsentiert sie auch gerne im Bikini, wie beispielsweise vergangenes Jahr: Alessandra teilte eine Reihe an Schnappschüssen aus ihrem Ibiza-Urlaub auf Instagram. Auf den Aufnahmen posierte sie in einem roten Bikini und warf sich zwischendurch eine gemusterte Bluse über, während sie ihren Body perfekt in Szene setzte.

Alessandra kann aber nicht nur mit ihrer sportlichen Leistung glänzen, sondern auch mit ihren Modeentscheidungen. Erst kürzlich wurde sie beim Veuve Clicquot Polo Classic in Kalifornien abgelichtet, wo sie in einem verspielten Polka-Dot-Minikleid alle Blicke auf sich zog. Die 43-Jährige strahlte in ihrem schwarz-weißen Kleid, das mit Rüschen und einer floralen Verzierung am Oberteil versehen war. Dazu kombinierte sie hohe schwarze Keilabsatz-Sandalen, dezenten Schmuck, eine kleine schwarze Ledertasche sowie eine Sonnenbrille.

MEGA Alessandra Ambrosio im Oktober 2024

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Supermodel

