So viel opferte Sydney Sweeneys Familie für ihre Karriere

Um als Schauspielerin in Hollywood erfolgreich zu sein, legte sich Sydney Sweeney (27) ganz schön ins Zeug. Während ihres Vorhabens war sie aber niemals alleine – ihre gesamte Familie stand hinter ihrem Wunsch und alle zogen an einem Strang. Im Gespräch mit Glamour verriet der Euphoria-Star, wie ihr Wunsch das Leben von allen beeinträchtigte. Damit Sydney schon als Teenie näher am Filmbusiness sein konnte, zog ihre gesamte Familie von Washington nach Südkalifornien. Eine kostspielige Entscheidung – und an den finanziellen Problemen scheiterte sogar die Ehe ihrer Eltern. "Ob das nun wegen des Umzugs hierher war oder nicht. Es war definitiv ein Katalysator dafür", erinnerte sich die Schauspielerin.

Zu wissen, was ihr engstes Umfeld für ihren Erfolg auf sich nahm, setzte die heute 27-Jährige sehr unter Druck: "Ich wusste, dass ich in gewisser Weise erfolgreich sein musste, damit es nicht umsonst war." In manchen Momenten habe sie sich "wie eine Versagerin" gefühlt, bevor sie bedeutende Fortschritte in ihrer Karriere machte. Ihr altes Umfeld aus Washington habe die Entscheidung von Sydney und ihrer Familie nie verstanden. Alte Bekannte konfrontierten den "Anyone but You"-Star mit bösen Vorwürfen: "Sie fragten: 'Wann wirst du nach Hause kommen und aufhören, deine Familie in eine höllische Stadt zu schleppen? Wann wirst du aufhören, deine Familie zu zerstören, all ihr Geld zu verschwenden und einfach einen richtigen Job machen, um ein echtes Leben zu führen?'"

Heute zeigt sich, dass sowohl Sydneys Durchhaltevermögen als auch die Aufopferungen ihrer Familie jede Mühe wert waren. Bereits mit ihren ersten Rollen in "Everything Sucks" und The Handmaid's Tale feierte die Beauty Megaerfolge – diese öffneten ihr die Türen Hollywoods. Inzwischen kann sie auch ihrer Familie alles zurückgeben, was diese in der Vergangenheit für sie zurückgesteckt hat. Obwohl Gerüchte etwas anderes behaupteten, stemme die Blondine die finanzielle Situation für sich und ihre Liebsten mittlerweile ganz alleine – und zwar völlig unabhängig von ihrem Verlobten Jonathan Davino. "Ich bin eine sehr erfolgreiche, unabhängige Frau, die wirklich hart gearbeitet hat", stellte Sydney dazu im Gespräch mit Glamour klar.

Getty Images Sydney Sweeney im September 2024

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

