Tom Brady teilt süße Chatnachrichten mit Tochter Vivian

Tom Brady (47) hat am 18. Oktober herzerwärmende Textnachrichten mit seiner elfjährigen Tochter Vivian in seiner Instagram-Story geteilt. Der ehemalige Quarterback zeigte damit einmal mehr die enge Bindung zu seiner Tochter, die er mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (44) hat. In dem Screenshot, den er mit seinen Followern teilte, fragt Tom liebevoll: "Weißt du, wie sehr dein Papa dich liebt?", woraufhin Vivian mit "Ja, unendlich mal unendlich" antwortet.

Tom, der neben Vivian auch Sohn Benjamin mit Gisele und Sohn Jack mit seiner Ex-Partnerin Bridget Moynahan (53) hat, schwärmte bereits zuvor von der besonderen Beziehung zu seinen Kindern. Im August teilte der stolze Vater auf Instagram seine schönsten Momente mit Vivian in Paris. Gemeinsam schauten sie sich die Olympischen Spiele 2024 an. Zu seinem Beitrag fügte er ein Foto hinzu, auf dem er seine Tochter umarmt, während sie bei Sonnenuntergang vor dem Eiffelturm posieren. Außerdem teilte er ein Bild, auf dem er und seine Tochter neben der Olympiaturnerin Suni Lee stehen. Besonders wichtig war ihm, mit seiner Tochter den Wettkämpfen der weiblichen Olympia-Athletinnen zuzusehen. "Es war bedeutend, in dieser unglaublichen Stadt zu sein und den stärksten Frauen beim Wettkampf um Gold, Silber und Bronze zuzuschauen. Zum ersten Mal gab es eine 50:50-Aufteilung zwischen weiblichen und männlichen Athleten", schrieb er in seinem Beitrag.

Abseits des Sportplatzes ist Tom für sein Engagement als Vater bekannt. Nach seinem endgültigen Rücktritt vom Profisport widmet er sich verstärkt seiner Familie und teilt regelmäßig Einblicke in das gemeinsame Leben mit seinen Kindern. Besonders die Zeit mit Vivian scheint er zu genießen, wie zahlreiche Posts auf seinen sozialen Medien zeigen. Trotz der Trennung von Gisele halten beide Elternteile das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle und bemühen sich offensichtlich, ihnen eine liebevolle und unterstützende Umgebung zu bieten.

Getty Images Tom Brady, Vivian Brady, 7, Februar in Florida beim Super Bowl (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Getty Images Tom Brady, Sportler

