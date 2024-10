Unangenehm? Simone Ballack trifft auf Ex und seine Freundin

Zwischen Simone Ballack (48) und ihrem Ex Heiko Grote fließt offensichtlich kein böses Blut! Bei der Eröffnung eines neuen Restaurants in München, das der Unternehmer ins Leben rief, trafen die Ex-Partner aufeinander. Dass Heiko sogar in Begleitung seiner neuen Partnerin Karolina erschien, schien Simone nicht weiter zu stören – denn mittlerweile pflegen die Verflossenen ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. "Ich bin jetzt gerade die Woche in München und klar unterstützt man das dann", erklärte Simone ihren Besuch bei dem Event ihres Ex im Interview mit RTL.

Heiko und Simone pflegen trotz ihrer Trennung ein bemerkenswert herzliches Verhältnis, wie beide betonten. "Wir verstehen uns aktuell viel besser als während der Beziehung", gestand Heiko im Gespräch. Die beiden legten keinen klassischen Rosenkrieg hin, sondern meisterten ihre Trennung im Guten. Dies ist nicht nur ihrem persönlichen Verhältnis, sondern auch ihrer geschäftlichen Zusammenarbeit zuträglich. Simone hat für Heiko ein Hotel am Gardasee renoviert und wird bald den Posten der Geschäftsführerin übernehmen. Ihre neue Geschäftspartnerschaft verdeutlicht, dass das Leben nach einer Beziehung auch freundschaftlich weitergehen kann.

Das Event war nicht nur ein Aufeinandertreffen der Ex-Partner, sondern für Heiko auch das offizielle Liebes-Outing mit seiner neuen Flamme. "Wir daten uns. Das ist alles noch ganz am Anfang", sagte er über Karolina, die er im August kennengelernt hat. Simone hingegen hält sich über ihr eigenes Liebesleben bedeckt: "Das nächste Mal werde ich das auf keinen Fall in der Öffentlichkeit austragen. Das hat mir in der letzten Zeit nicht viel Glück gebracht."

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote im Oktober 2023

Timm, Michael Simone Ballack beim Leipziger Opernball 2023

