Neuer Job beim Ex: Simone Ballack wandert nach Italien aus

Für Simone Ballack (48) beginnt bald ein ganz neuer Lebensabschnitt – denn sie zieht in ein anderes Land! "Ich verlege mein Leben komplett nach Italien. Ich bin ja schon die ganze Zeit da und bin in München immer nur zu Besuch", verrät die Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit der Abendzeitung München. Schon seit einigen Monaten verbringt die Reality-TV-Bekanntheit viel Zeit am Gardasee, denn ihr Ex Heiko Grote baut dort ein Hotel. Und in diesem wird sie ab 2025 als Geschäftsführerin und Betriebswirtin arbeiten! Ein wahr gewordener Traum, schwärmt sie: "Mein Wunsch war es immer, ein Hotel zu haben und im Ausland zu leben."

Das Münchner Oktoberfest lässt sich die 48-Jährige aber natürlich nicht entgehen. Beim Anstich vergangenes Wochenende war sie dabei: "Wenn ich auf die Wiesn gehe, ist der Almauftrieb immer mein erster Termin. Es gehört jedes Jahr dazu, wie eine Art Klassentreffen." In den darauffolgenden Tagen ging es für Simone noch zu einigen weiteren Events, ihr letzter Wiesn-Stop ist am Donnerstag auf der Red Wiesn – danach geht es für sie wieder zurück zum Gardasee.

Simone und Heiko hatten sich im Mai nach knapp einem Jahr getrennt. Böses Blut gibt es zwischen der Ex von Michael Ballack (47) und dem Hotelunternehmer offensichtlich nicht – ganz im Gegenteil. Die beiden verstehen sich super! "Wir sind nach unserer Trennung freundschaftlich verbunden", betont die ehemalige Let's Dance-Kandidatin im Interview mit der Zeitung. Heiko fügt hinzu: "Simone und ich haben uns ausgesprochen. Ich möchte sie als Person nicht missen, wir verstehen uns super."

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote, 2023

Anzeige Anzeige