Vor ihrem Erfolg: Halle Berry wohnte mit 15 Mädchen zusammen

Halle Berry (58) erzählte im Podcast "Armchair Expert" von den Anfängen ihrer Karriere. Die "Catwoman"-Darstellerin erklärte gegenüber Podcast-Host Dax Shepard (49), wie sie nach einem Schönheitswettbewerb von einer Organisatorin ermutigt wurde, nach Illinois zu ziehen und ihrer Modelagentur beizutreten. "Sie sagte: 'Komm nach Chicago, ich vermittle dir einen Modeljob und du verdienst einen Haufen Geld'", erinnerte sich die Schauspielerin zurück. Die Realität sah allerdings weniger imposant aus: "Sie hat mir nie gesagt, dass es in einer Einzimmerwohnung mit 15 anderen Mädchen sein würde, die auf dem Boden in Sitzsäcken schlafen. Ich hatte eine Vorstellung davon, wie es sein würde, und dann wurde mir klar: 'Oh!'"

Nach sechs Monaten suchte sich das Model zusammen mit einer Mitbewohnerin eine eigene Bleibe. Während dieser Zeit machte Halle auch ihren ersten Schritt in die Welt der Schauspielerei, indem sie Kurse bei "Second City", einem berühmten Comedy-Klub, belegte, durch den auch Komödianten wie Bill Murray (74) und Tina Fey (54) groß wurden. Dorthin ging sie allerdings nur aus Langeweile. "Nicht, weil ich dachte, ich könnte eine Karriere als Schauspielerin machen, sondern weil ich einfach etwas für die Abende brauchte, und ich hatte gehört, dass einige lustige, gut aussehende Typen dort hingingen", erklärte sie im Podcast. Doch die Kurse zahlten sich aus, schließlich wurde Halle im Jahr 2001 für ihre Rolle in "Monster's Ball" bei den Oscars als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Die Zeiten, in denen sie mit vielen anderen jungen Frauen zusammenwohnte, sind schon lange vorbei, doch die 58-Jährige fürchtet sich nicht vor dem Älterwerden. Gegenüber Marie Claire erzählte sie von dem Wunsch, dass Menschen ihr aufgrund ihrer Filmrollen, ihrer Auszeichnungen und ihrer wohltätigen Arbeit Beachtung schenken. "Wenn meine Schönheit verblasst, werden die Leute vielleicht zum ersten Mal auf die anderen Aspekte meines Lebens achten, die ich für viel interessanter halte", hofft die Schauspielerin.

Getty Images Tina Fey bei den Writers Guild Awards in NYC im Februar 2020

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

