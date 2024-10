Wochen vor seinem Tod: Liam Payne spendete große Geldsummen

Der Sänger Liam Payne (✝31), bekannt als Mitglied der Boyband One Direction, ist am Mittwoch in Buenos Aires verstorben. Der 31-Jährige stürzte in der argentinischen Hauptstadt aus dem dritten Stock des CasaSur Hotels zu Tode. Augenzeugen berichteten, dass Liam vor seinem Tod verwirrtes und unberechenbares Verhalten zeigte. Die Polizei fand ihn leblos im Innenhof des Hotels. In seinem Hotelzimmer bot sich ein Bild der Verwüstung: Mehrere Gegenstände waren zerbrochen, darunter persönliche Dinge. Am Ort des Geschehens wurden eine Whiskeyflasche, ein Feuerzeug und ein Mobiltelefon gefunden.

Wie Mirror jetzt berichtet, hatte Liam in den Wochen vor seinem tragischen Tod tausende von Euro an verschiedene Hilfsprojekte gespendet. Er unterstützte zahlreiche GoFundMe-Kampagnen, darunter für einen 28-jährigen Mann, der gegen ein Stadium-4-B-Zell-Lymphom kämpft, sowie für eine Familie, deren vierjähriges Kind zum zweiten Mal an Krebs erkrankt ist und finanzielle Hilfe benötigt. Ebenfalls spendete er an eine Teenagerin, die bei einer Schießerei an ihrer Schule schwer verletzt wurde, sowie an einen vierjährigen Jungen, der sich von einem Schlaganfall erholt. Alle Spenden tätigte er unter seinem eigenen Namen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Kurz vor seinem Tod sprach Liam live auf Snapchat über seine Spenden und erklärte: "Als Vater trifft mich das anders. Ich kann nicht ein krankes Kind sehen und nicht an Bear denken. Ich kann und werde es nicht zulassen." Er fügte hinzu: "Ich will nicht, dass die Leute sagen, gut gemacht oder dass ich großartig bin – es ist mir egal, was die Leute von mir denken. Was mir wichtig ist, ist, dass dieses Kind das Leben leben kann, das es leben soll."

Liam hinterlässt seinen siebenjährigen Sohn Bear, den er mit seiner Ex-Partnerin Cheryl Cole (41) hat. Sein väterlicher Instinkt trieb ihn offensichtlich an, anderen zu helfen. Bereits 2020 zeigt er sich großzügig und schrieb in einer Facebook -Nachricht: "Kürzlich habe ich mich persönlich und langfristig dazu verpflichtet, The Trussell Trust und deren wichtige Arbeit zu unterstützen, indem ich Mahlzeiten für Bedürftige im gesamten Vereinigten Königreich bereitstelle." Während der COVID-Pandemie half er, über 100 Lebensmittelbanken zu finanzieren und mehr als 360.000 Mahlzeiten bereitzustellen. Emma Revie, Geschäftsführerin von The Trussell Trust, würdigte seine Freundlichkeit und sagte: "Liam war ein großzügiger Unterstützer und sein Tod ist ein tragischer Verlust."

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne im Februar 2018

Getty Images Liam Payne im August 2018