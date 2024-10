Dua Lipa teilt seltenes Foto beim Turteln mit Callum Turner

So ein romantisches Pärchenfoto bekommen die Fans von Dua Lipa (29) und Callum Turner (34) nur selten zu Gesicht! Am Samstag teilte die Sängerin eine Reihe von Bildern auf Instagram, die nach ihrem Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall am Donnerstag entstanden sind – darunter befindet sich auch eines mit ihrem Liebsten an der Seite! Auf dem Schnappschuss steht der "Eine Handvoll Worte"-Darsteller hinter der Beauty, umarmt sie und drückt ihr einen leidenschaftlichen Kuss auf die Wange. Dua strahlt währenddessen überglücklich, mit einem breiten Lächeln im Gesicht, in Richtung Kamera. "Spaß nach der Show und so viel Liebe!", kommentierte sie ihren Beitrag.

Dua und Callum gehen bereits seit rund einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Nachdem lange spekuliert wurde, ob die beiden ein Paar sind, machten sie es im vergangenen Juli mit einem gemeinsamen Foto auf Social Media offiziell. Zuletzt vermuteten Fans, dass die "Hotter Than Hell"-Interpretin und der Brite bereits den nächsten Schritt gehen und gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Grund dafür war ein Werbespot von Porsche, in dem Dua mit einem Babybauch durch die Kulissen lief. Doch wie sich herausstellte, war sie nicht schwanger, sondern verkörperte für den Clip nur verschiedene Versionen von sich – so eben auch die Rolle der hochschwangeren Dua.

Um eine ernsthafte Beziehung scheint es sich bei der Grammy-Preisträgerin und dem 34-Jährigen aber dennoch zu handeln. Immer wieder werden sie bei gemeinsamen Datenights, Unternehmungen und Urlauben gesehen. Zudem berichtete ein Insider gegenüber US Weekly: "Dua und Callum verbringen fast ihre ganze Zeit zusammen und sind unzertrennlich!" In den vergangenen Jahren war Dua mit einigen Männern liiert, doch die Liebe zerbrach immer wieder. Das mit Callum soll der Quelle zufolge nun die erste wirklich ernsthafte Beziehung für sie sein.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im Juli 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

