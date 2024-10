Konnte Liam Payne wegen Visa Argentinien nicht verlassen?

Liam Payne (✝31), der beliebte Sänger und frühere One Direction-Star, verstarb letzte Woche tragischerweise nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Der Musiker war ursprünglich in das südamerikanische Land gereist, um seinen ehemaligen Bandkollegen Niall Horan (31) bei einem ausverkauften Konzert zu sehen. Wie Mirror berichtete, konnte er danach aber nicht wie geplant weiterreisen, sondern musste aufgrund von Problemen mit seinem Visum in Argentinien bleiben. Sein Antrag auf ein Visum für die USA wurde nicht genehmigt, was seine weitere Reiseplanung immens beeinflusste.

Insider berichteten, dass die Ablehnung seines Visums im Zusammenhang mit früheren Schwierigkeiten stand, die Liam im Umgang mit Drogen und Alkohol hatte. Der Sänger war also gezwungen, vorerst in Argentinien zu verweilen, anstatt wie geplant nach Florida mit seiner Freundin Kate Cassidy zu reisen. Eine Quelle sagte gegenüber MailOnline: "Auf dem Formular gibt es die Frage: 'Haben Sie jemals Alkohol oder Drogen missbraucht?' Liams Probleme mit Alkohol und Drogen sind bekannt. Er war in den USA in einer Entzugsklinik, also musste er das Kästchen ankreuzen und sich medizinischen Tests unterziehen, darunter Untersuchungen von einem Arzt und Psychiater." Laut seinen Freunden erhielt Liam nach diesen Tests allerdings grünes Licht, und sein Visum wäre genehmigt worden. Liam soll für Donnerstag einen Termin gehabt haben, um in der Botschaft sein Visum abzuholen. Er war "100 Prozent nüchtern", sagen seine Freunde.

Liam Payne, bekannt durch seine Zeit bei One Direction, hatte in der Vergangenheit offen über seine Herausforderungen im persönlichen Leben gesprochen, einschließlich seiner Kämpfe gegen Suchtprobleme. Seine Beziehung zu Kate Cassidy zeigte jedoch eine vielversprechende positive Wende in seinem Leben. Sein plötzlicher Tod hinterlässt viele Menschen weltweit in tiefer Trauer und wirft weiterhin viele Fragen auf.

Getty Images Niall Horan und Liam Payne im Dezember 2015

Tim Regas / MEGA Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2023 bei der Pariser Fashion Week

