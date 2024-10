Liam Paynes Beerdigung soll im nächsten Monat stattfinden

Der ehemalige One Direction-Star Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Am Mittwoch fiel der bekannte Sänger von einem Hotelbalkon in Buenos Aires und verstarb noch am Unfallort. Die Familie befindet sich in tiefer Trauer und organisiert derzeit seine Rückführung nach Großbritannien. Dort soll die Beerdigung voraussichtlich nächsten Monat stattfinden, wie Mirror berichtet. Sein Vater, Geoff, ist bereits nach Argentinien gereist, um die Formalitäten zu klären. Laut Berichten wird der Leichnam jedoch noch zehn bis 15 Tage in Argentinien verbleiben, da toxikologische Tests abgewartet werden müssen.

Die ersten Ergebnisse der Autopsie zeigen, dass Liam durch "mehrfache Verletzungen und innere sowie äußere Blutungen", die durch den Sturz aus etwa 14 Metern Höhe verursacht wurden, ums Leben kam. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung zum Zeitpunkt des Sturzes. Außerdem wurde eine ausführliche toxikologische Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob Drogen im Spiel waren. Die britische Botschaft unterstützt weiterhin die Familie und steht in engem Kontakt mit den argentinischen Behörden.

Liam wurde bekannt durch seine Zeit als Mitglied der Boyband One Direction. Die Nachricht von seinem Tod hat nicht nur seine Familie, sondern auch seine ehemaligen Bandkollegen Louis (32), Zayn (31), Niall (31) und Harry (30) schwer getroffen. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram äußerten sie ihre tiefe Trauer: "Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam."

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

Getty Images One Direction, November 2010