Mehrere Ex-Partner treffen bei "Love Island VIP" aufeinander

Love Island VIP schlug bei Reality-TV-Fans ein wie eine Bombe. Das Interessante: In der Kuppelshow treffen auch gleich mehrere Ex-Partner aufeinander. Nachdem Melissa Damilia (29) in der ersten Folge einzog, tat es ihr auch ihr Show-Ex Danilo Cristilli (27) gleich. Die beiden waren 2019 auf der Liebesinsel kurze Zeit miteinander vercoupelt, doch dann entschied sich der Italiener für Dijana Cvijetic (30). Als Melissa ihren Ex erblickt, schaut sie zunächst ungläubig, scheint sich dann aber zu freuen. Nach der Begrüßung nippt sie leicht nervös an ihrem Glas. "Es war nichts Unangenehmes. Wir schauen einfach, was die Zeit bringt", resümiert sie im Einzelinterview.

Wenig später zieht auch Marcellino Kremers ein. Als er seine Ex Tracy Candela erblickt, wirkt er verdutzt. "Ich glaube, dass er etwas überrascht war, mich zu sehen", merkt Tracy im Einzelinterview an. Nach all den Jahren sei es für die Love-Island-Siegerin der zweiten Staffel in Ordnung, auf ihren Verflossenen zu treffen. Trotzdem wollen Tracy und Marcellino noch über ihr Beziehungsende sprechen.

Das dritte Ex-Paar im Bunde besteht aus Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (33). Die beiden Realitystars lernten sich vor rund einem Jahr über mehrere Monate kennen. Doch plötzlich hatten sie keinen Kontakt mehr. Beim Aufeinandertreffen umarmt Yeliz ihren Verflossenen und gibt zu, total nervös zu sein. "Ich kann das noch nicht so richtig zuordnen, in welche Richtung das geht. Gott sei Dank haben wir keinen Streit miteinander. Ich bin gespannt, wie es wird", erklärt Yeliz.

RTLZWEI Melissa und Danilo bei "Love Island" 2019

RTLZWEI Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island" 2018

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023