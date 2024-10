Pietro Lombardi wurde erstmals seit Skandal wieder gesehen

Bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) kriselt es aktuell gewaltig. Grund: Der Sänger soll gegenüber seiner Verlobten gewalttätig geworden sein. Seitdem hat sich der DSDS-Juror aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – bis jetzt: Vor wenigen Stunden wurde Pie gesichtet, wie er den Lokschuppen in Bielefeld betritt. Fotos, die Bild vorliegen, zeigen den 32-Jährigen mit seiner Entourage auf dem Weg zum Eingang. Dort spielt der Musiker am Sonntagabend einen Auftritt, den er trotz des Skandals nicht abgesagt hat.

Besonders glücklich wirkt Pietro beim Ankommen jedoch nicht. Wie das Boulevardblatt weiter berichtet, soll der Vater von drei Kindern ziemlich lustlos gewirkt haben. Dennoch wolle er für seine Fans eine fulminante Show abliefern. Bereits vor wenigen Tagen kündigte seine Laura schon an, dass der "Phänomenal"-Interpret das Konzert spielen wird. "Ich habe viele Nachrichten erhalten, ob Pietro morgen in Bielefeld sein Konzert spielt. Ja, er wird definitiv auftreten!", schrieb die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

Ob ihn der Auftritt ein wenig von den vergangenen Tagen ablenken wird? Dem Sänger werden nämlich unschöne Sachen vorgeworfen, unter anderem steht der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum. Pietros Anwalt äußerte sich bereits zu dem Vorfall und betonte gegenüber Bild: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren."

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa

Action Press / AEDT Laura Maria Rypa, Influencerin