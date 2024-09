Holland Taylor (81) schwärmt von Liebe zu Sarah Paulson (49)

Holland Taylor (81) hat jetzt in einem Interview über ihre Beziehung mit Sarah Paulson (49) gesprochen und verraten, was die beiden so stark verbindet. Seit mittlerweile neun Jahren sind die beiden Schauspielerinnen ein Paar und teilen viele gemeinsame Interessen. "Ich denke, wir haben eine ähnliche Faszination für den Charakter von Menschen", bemerkt Holland im Gespräch mit People und beschreibt Sarah als "außergewöhnlich fürsorglich und aufmerksam". Dabei lobt sie vor allem deren enge Beziehung zu ihren Freunden sowie die Liebe zu ihren drei Hunden: "Sie verbringt viel Zeit damit, sich um andere Lebewesen zu kümmern. Das ist eine sehr attraktive Eigenschaft."

Ihre gemeinsame Liebe zu Filmen, Theaterstücken und Fernsehsendungen habe ihre Beziehung gefestigt. "Wenn wir ins Theater gehen, einen Film oder eine Fernsehsendung sehen, mögen wir immer dieselben Dinge, denselben Charakter und die Arbeit desselben Schauspielers", verrät Holland. Die beiden begegneten sich erstmals 2005 auf einer Party, doch es vergingen fast zehn Jahre, bis sie über soziale Medien wieder Kontakt aufnahmen. Nachdem sie einander auf X (früher Twitter) folgten, begann ihre Verbindung Fahrt aufzunehmen. Bevor Sarah und Holland ihre Beziehung öffentlich machten, waren sie jedoch vorsichtig, da sie befürchteten, der Altersunterschied von 32 Jahren könnte ihre Karrieren beeinträchtigen. "Wir kannten uns schon lange, aber damals waren wir beide in anderen Beziehungen", erklärte Sarah 2019 in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Abseits ihrer Karriere steht Sarah fest an Hollands Seite und unterstützt sie bei jedem ihrer Projekte. Kürzlich beendete die 81-Jährige ihre Aufführung im Lincoln Center Theater in New York und wurde für ihre Rolle in der Serie "The Morning Show" für einen Emmy nominiert. Auch Sarah wurde für ihre Gastrolle in der Serie "Mr. & Mrs. Smith" für einen Emmy nominiert, was die kommende Preisverleihung zu einem besonderen Date-Night-Event für das Paar macht. Trotz ihrer engen Beziehung haben die beiden keine Pläne, ihre Beziehung mit einem Trauschein zu besiegeln. In einem früheren Interview erklärte Two and a Half Men-Schauspielerin Holland gegenüber Andy Cohen (56): "Ich denke nicht, dass wir jemals heiraten werden. Wir haben nie wirklich Interesse daran gezeigt."

Instagram / mssarahcatharinepaulson Sarah Paulson und Holland Taylor im September 2022

Getty Images Holland Taylor im Januar 2020

Mia Lada-Klein Redakteurin Zum Profil



