So erlebte Promi-BB-Daniel das Drama um Leyla, Mike & Elena

Seit Tag eins ist der Fokus bei Promi Big Brother auf das hochexplosive Trio bestehend aus Elena Miras (32), ihrem Ex Mike Heiter (32) und seiner neuen Freundin Leyla Lahouar (28) gerichtet. Doch wie anstrengend ist dieses Drama wirklich? Daniel Lopes (47), der am Donnerstag den Container verlassen musste, weiß das. Im Promiflash-Interview verrät er, dass vor allem Mike zwischen den Stühlen steht. "Ich glaube, er hat nicht ein einziges Mal Elena für die Exitliste gewählt, weil es für ihn auch sehr schwer ist, sie in dieser Situation zu sehen. Er hält sich lieber zurück. Für ihn ist es schwierig, aber für Elena noch viel mehr."

Vor allem die Mutter einer Tochter und Leyla gerieten zuletzt häufiger aneinander. Doch Daniel nimmt die 32-Jährige in Schutz. "Die Situation ist gerade für Elena sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie viele Frauen das aushalten würden – in ein Format rein und dann steht da der Ex mit seiner Neuen", erklärt der frühere DSDS-Kandidat im Promiflash-Gespräch weiter und fügt hinzu: "Sie ist eine sehr impulsive Frau. Ein impulsiver Mensch kann sich in solchen Situationen nicht kontrollieren."

Neben dem Drama um die drei hatte der Sänger aber selbst mit einigen Lastern zu kämpfen. So erzählte er dem großen Bruder unter anderem, dass er Existenzängste hat. "Ich will mich manchmal einfach nur ein bisschen ausruhen, aber ich muss immer für meine Familie da sein, und das ist nicht immer einfach. Ich verdiene nicht so viel und ich hab nicht jeden Monat einen Auftritt", gab Daniel unter Tränen offen zu.

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

