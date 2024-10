So viel Aufwand steckt hinter Sylvie Meis' TV-Auftritten

Sylvie Meis (46) ist für ihr gutes Aussehen, für ihr makelloses Make-up und für ihr atemberaubendes Styling bekannt. Jetzt hat sie spannende Details zu ihrer Zeit in der Maske hinter den Kulissen von Love Island VIP enthüllt. So braucht die charmante Niederländerin, die die RTL-Dating-Show aktuell moderiert, laut eigenen Angaben drei bis vier Stunden, um sich für jede Episode in Topform zu bringen. Diese Zeit ist jedoch nicht ausschließlich für das Styling reserviert, wie sie im exklusiven Gespräch mit Promiflash erklärte: "Es wird sich angezogen, verkabelt und noch mal die Haare gerichtet."

Der aufwendige Prozess, den Sylvie beschreibt, beinhaltet somit mehr als nur das Auftragen von Make-up und das Ankleiden. Die Moderatorin betont, dass es ihr auch hilft, in die richtige Stimmung zu kommen: "Das bringt einen in so eine Glamorous-Mood." Diese sorgfältige Vorbereitung ist Teil der Routine, die es ihr ermöglicht, auf der Bühne mit viel Selbstbewusstsein und Charisma zu glänzen. Auch kleinere Dreharbeiten und Pausen zum Essen oder um die Texte durchzugehen, sind dabei eingeplant. Der gesamte Prozess zeigt die Hingabe, die in jede Sendung fließt und wie wichtig es Sylvie ist, perfekt vorbereitet zu sein.

Abseits der Reality-TV-Welt hat die gebürtige Niederländerin ein bewegtes Privatleben: Die Mutter eines Sohnes stand in der Vergangenheit oft im Mittelpunkt der Boulevardmedien – ob aufgrund ihrer Ehe mit dem ehemaligen Fußballprofi Rafael van der Vaart (41) oder wegen ihrer erneuten Trennung von Niclas Castello. Trotz aller Herausforderungen bleibt die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin ihrem beruflichen Engagement mit ihrer stets positiven Ausstrahlung treu.

RTL II Sylvie Meis und Oli P., "Love Island"-Moderatoren 2023

Getty Images Sylvie Meis und Niclas Castello im Februar 2022

