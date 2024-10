Sylvie Meis glaubt bei "Love Island VIP" an die große Liebe

Die erste Staffel von Love Island VIP steht in den kommenden Tagen an. In einem exklusiven Promiflash-Interview mit Moderatorin Sylvie Meis (46) kommt jetzt ihre wahre Meinung über die Beständigkeit der Pärchen zum Vorschein. "Ich glaube schon, dass eine große Chance existiert, dass sich dort Menschen kennenlernen, die vielleicht für immer zusammenbleiben – und das ist das Ziel!", erzählt Sylvie. Für die Moderatorin ist die Beständigkeit der Beziehungen eine Einstellungssache. Sie betont: "Ich meine, jeder Mensch, der weiß, was er will und auch realisiert: 'Es ist die Liebe, die ich will', der möchte der Liebe auch eine realistische, gute Chance geben."

Gegenüber Promiflash betont Sylvie, dass die vergangenen "Love Island"-Beziehungen vor allem daran scheiterten, dass die Reality-Neulinge vorher nicht in der Öffentlichkeit gestanden haben. Das ist jetzt anders: "Sie sind es schon gewohnt, dass man in der Öffentlichkeit steht. In unserer Villa treffen sie auf jemanden, der das auch schon gewohnt ist. Sie sind es also gewohnt, dass man plötzlich Druck von außen bekommt, weil beide kennen das." Die jetzigen Teilnehmer waren teilweise sogar schon in mehreren Formaten und kennen das ganze "Drum und Dran" einer Realityshow.

"Ich glaube daran, dass man sich bei uns in Ruhe kennenlernen kann", sagt Sylvie gegenüber Promiflash. Ohne Handys, Social Media und einen Job können sich die Kandidaten voll und ganz auf die Liebe fokussieren. "Sie können sich komplett auf die Liebe und das Kennenlernen untereinander konzentrieren. Ob das jetzt tagsüber am Pool ist oder während der Spiele oder während der Paarungszeremonie", die Moderatorin sieht im Interview das Format als gute Möglichkeit, sich kennenzulernen. Damit es mit der großen Liebe funktioniert, gibt es bei der besonderen Ausgabe von Love Island zusätzlich Neuerungen wie die "Red Flag Nights", die zeigen sollen, wer es in der Villa wirklich ernst meint.

Anzeige Anzeige

RTL II Sylvie Meis mit den "Love Island"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige Anzeige