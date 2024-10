Tammy Hembrow und ihr Matt laden Hochzeitsgäste wieder aus

Tammy Hembrow (30) und ihr Verlobter Matt Zukowski stehen kurz vor ihrer Hochzeit. DIe Feier soll im November in Byron Bay stattfinden. Nun sorgen die australische YouTuberin und ihr Verlobter mit ihrer Hochzeitsplanung allerdings für Aufsehen: Im Podcast "Where's Your Head At" verrät Matt, dass er einige Gäste aufgrund von Platzmangel von der Einladungsliste streichen musste. Vor allem die Partner einiger Freunde hatten das Nachsehen. "Es klingt scheiße, aber ich musste meine Liste ein wenig abspecken und habe einige Freundinnen meiner Kumpels ausladen müssen", gesteht er ehrlich.

Allerdings seien die betreffenden Gäste zu einem Zeitpunkt ausgeladen worden, zu dem die Einladungen noch nicht offiziell verschickt waren. Dennoch hätten einige diese unerwartete Wende als "ziemlich gemein" empfunden, wie er weiter ausplaudert. Matt bleibt jedoch bei seiner Entscheidung und argumentiert, dass es sich schließlich um eine Hochzeit mit begrenztem Platz handle.

Auch Gerüchte über Streitigkeiten zwischen Matt und seiner Verlobten wegen eines Ehevertrags hatten kürzlich die Runde gemacht. Die Influencerin dementierte diese jedoch vehement. In einem TikTok-Video stellte sie klar: "Wir haben von Anfang an zugestimmt, einen Ehevertrag zu machen. Dieses Gerücht ist komplett erfunden." Tammy und Matt hatten sich im Dezember 2023 nach nur drei Monaten Beziehung verlobt.

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow, 2024

