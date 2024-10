Tom Holland offenbart seine schwierige Beziehung zu Alkohol

Tom Holland (28) hat nun offenbart, dass er im Januar 2022 Schwierigkeiten hatte, auf Alkohol zu verzichten. Der Spider-Man-Star sprach im Podcast "Rich Roll" über die Herausforderungen, die er während des sogenannten "Dry January" erlebte und wie es ihn beunruhigte, dass er ohne Alkohol nicht zurechtkam. Nachdem er im zweiten nüchternen Monat noch mehr zu kämpfen hatte, erkannte der Schauspieler, dass er seine Beziehung zu Alkohol überdenken sollte.

"Ich fing an, in Panik zu geraten und dachte: 'Verdammt, ich habe vielleicht ein Alkoholproblem'", gestand er. Ein besorgniserregendes Gespräch mit seinem Arzt über seine Leberwerte verstärkte Toms Bedenken. Er setzte sich das Ziel, bis zu seinem Geburtstag am 1. Juni sechs Monate ohne Alkohol zu schaffen. Während dieser Zeit bemerkte der 28-Jährige zahlreiche positive Veränderungen: "Ich schlief besser, ging besser mit Stress um, und meine Beziehungen zu Zendaya (28), meiner Familie und meiner Arbeit verbesserten sich", erklärte er. Nach einem Jahr ohne Alkohol fühlte er sich schließlich als die beste Version seiner selbst und entschied, dauerhaft abstinent zu bleiben.

Tom sprach auch darüber, wie Alkohol ihm früher half, seine Unsicherheiten in sozialen Situationen zu überwinden. "Ich konnte nicht mit jemandem sprechen, bis ich betrunken war", gab er zu. Heute verzichte er auf die Promi-Partys in Los Angeles und fühle sich wohler damit, sich auf echte Beziehungen zu konzentrieren. Unterstützung fand er dabei auch bei seinem Kollegen Robert Downey Jr. (59), der früher selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte und für Tom ein wichtiger Verbündeter ist. Durch seinen Entschluss, nüchtern zu bleiben, hat der Schauspieler nicht nur sein persönliches Wohlbefinden gesteigert, sondern auch seine Karriere und Beziehungen positiv beeinflusst.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Getty Images Robert Downey Jr. und Tom Holland bei einer "Dr. Dolittle"-Vorführung in London im Januar 2020