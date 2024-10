Wird Taylor Swift bald Besitzerin einer NFL-Mannschaft?

Taylor Swift (34), die reichste Musikerin der Welt, könnte schon bald eine neue Rolle als Mitbesitzerin eines NFL-Teams übernehmen. Die Nachricht sorgte für Aufsehen, nachdem bekannt wurde, dass NFL-Liga-Boss Roger Goodell die Idee befürworte. In einem Interview mit Sports Illustrated erklärte er: "Wenn sie Interesse hat, denke ich, dass sie die Möglichkeit dazu bekommen wird." Dies klingt wie eine Einladung, die Pop-Queen im exklusiven Kreis der NFL-Besitzer willkommen zu heißen. Bisher bleibt es dabei, dass eine Entscheidung noch aussteht.

Die Popikone würde damit in die Fußstapfen von Tom Brady (47) treten, der seit Dienstag offiziell Mitbesitzer der Las Vegas Raiders ist, wie OE24 jetzt berichtete. Es stellt sich daher die Frage, bei welchem Team Taylor einsteigen könnte. Während Tom Brady Anteile an einem Team erwarb, für das er nie gespielt hat, kämen für Taylor vor allem zwei Mannschaften in Betracht: die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles. Die Chiefs wären aufgrund ihrer Beziehung zu Travis Kelce (35) naheliegend, auch wenn er seine Karriere in naher Zukunft beenden wird. Die Verbindung zu den Eagles ist besonders stark, da die Sängerin nur etwa eine Autostunde von Philadelphia entfernt in Reading, Pennsylvania, geboren wurde. Auch ihre Familie gilt als eingefleischter Fan der Eagles.

Abgesehen von ihrer möglichen NFL-Karriere hat Taylor bereits beeindruckende Meilensteine in ihrem Leben erreicht. Mit einem Vermögen von 1,4 Milliarden Euro gehört sie zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikindustrie. Seit ihrer Beziehung mit Chiefs-Spieler Travis hat sich ein besonderes Augenmerk auf ihr Privatleben gerichtet, was wiederum zu einem Anstieg der NFL-Zuschauerzahlen führte. Ihr enormer Einfluss und ihre Prominenz könnten die Möglichkeit eröffnen, jüngere und mehr weibliche Zuschauer für Football zu begeistern.

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, NFL-Saisondebüt 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

