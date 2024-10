Spielerfrau lobt die Beziehung von Taylor Swift und Travis

Jayla Thornton-Cook, die Ehefrau des Kansas City Chiefs-Spielers Bryan Cook, hat die Beziehung zwischen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) als "wunderschön" bezeichnet. In einem exklusiven Gespräch mit dem Magazin People betonte sie die Wichtigkeit von Unterstützung unter den Ehefrauen und Freundinnen von Athleten, besonders wenn es um das berühmte Paar geht. "Es geht um die Balance zwischen Arbeit und Privatleben, und jeder durchläuft unterschiedliche Dinge", betont die US-Amerikanerin.

Dass sich Taylor blendend mit Travis' Umfeld versteht, ist längst kein Geheimnis mehr: Erst kürzlich begeisterte ein "Schuh-Selfie" die Fans: Auf dem Foto, das Aric Jones, ein Jugendfreund des NFL-Stars, auf Instagram veröffentlichte, präsentierte die Sängerin gemeinsam mit anderen Teammitgliedern ihr Schuhwerk.

Taylor feuert ihren Freund regelmäßig im Stadion an: Erst jüngst besuchte sie das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New Orleans Saints. Mit niedlichen goldenen Sommersprossen und einem schulterfreien Kleid von Vivienne Westwood (✝81) erschien sie im Arrowhead Stadium in Kansas City. Am Ende durfte sie sich sogar über einen Sieg freuen: Das Team von Travis gewann 26 zu 13 gegen seine Gäste.

Instagram / aricjones Taylor Swift und Chiefs-Spieler, VIP-Bereich nach NFL-Spiel

Getty Images Taylor Swift in Kansas City, Oktober 2024

